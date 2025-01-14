Чалик здобула бронзу в індивідуальній гонці на Універсіаді-2025

В італійському Турині в межах біатлонної програми ХХХІІ Всесвітньої Зимової Універсіади відбулася жіноча коротка індивідуальна гонка, в якій виступили дві українки.

23-річна Дарина Чалик залишила незакритими сумарно чотири мішені та фінішувала з третім результатом, поповнивши скарбничку збірної України бронзовою нагородою.

Інша наша землячка Лілія Стеблина зробила сумарно шість промахів і закрила чільну десятку. Також на гонку були заявлені Олександра Меркушина та Ксенія Приходько, проте вони не з'явилися на старті.

Золоту медаль виграла француженка Ноемі Ремонне. Півтори хвилини штрафу не завадили новоспеченій чемпіонці Універсіади-2025 випередити польку Амелію Ліжку, яка з ідеальною стрільбою стала срібною призеркою.

Універсіада-2025. Коротка індивідуальна гонка. Жінки

1. Ноемі Ремонне (Франція, 0+1+1+0) 37:37,1

2. Амелія Ліжка (Польща, 0+0+0+0) +37,6

3. Дарина Чалик (Україна, 1+2+0+1) +1:27,1

...

10. Лілія Стеблина (Україна, 2+1+2+1) +2:52,1

Нагадаємо, раніше в короткій індивідуальній гонці українець Богдан Борковський виграв золоту медаль.

Далі в біатлонній програмі Універсіади-2025 запланована одиночна змішана естафета, яка відбудеться у четвер, 16 січня. Початок об 11:00 за Києвом.