Вперше в житті фінішувала з прапором: Чалик та Меркушина – про тріумфальний масстарт Універсіади-2025

Біатлоністки Дарина Чалик та Олександра Меркушина поділилися емоціями після тріумфального масстарту Універсіади-2025, в якому українські студентки здобули відповідно золоту та срібну медалі.

Слова українських біатлоністок наводить Рhysportmedia.

"Дуже задоволена гонкою, задоволена тим, що справилась зі стрільбою. Особливо радію, що відпрацювала чисто на четвертій стрільбі. До неї намагалася підійти спокійно, їхала «в спині», не виходила вперед, щоб підійти до рубежу спокійніше. А вже коли на останнє коло виходила, то розуміла, що маю запас і можу дозволити собі взяти прапор на фінішній прямій. Вперше в житті фінішувала з прапором, відчуття дуже класні", – відзначила Чалик.

Дарина Чалик та Олександра Меркушина КФВС МОН України

Володарка срібної медалі Олександра Меркушина, яка в боротьбі за другу позицію випередила суперницю з Німеччини на 0,5 секунди, каже, що цього успіху вдалось досягнути навіть попри неоптимальні фізичні кондиції.

"Виклалась до останньої краплі, все що мала – віддала. Дуже класний урок для мене в тому, що я можу викладатися, можу терпіти більше, ніж я думаю. З початку гонки я дотримувалася такої тактики, щоб не розпочинати швидко, адже я ще відновлююсь після хвороби, ще не маю достатньо сил, щоб тримати високий темп протягом всієї гонки, тому темп набирала поступово, і ця схема спрацювала", – сказала Меркушина.

Окрім золотої, Дарина Чалик виборола дві бронзових медалі – в короткій індивідуальній гонці та в переслідуванні. Олександра Меркушина раніше здобула золото в одиночній змішаній естафеті.

Дарина Чалик навчається в Національному університеті «Чернігівський колегіум ім. Т.Г. Шевченка». Олександра Меркушина – студентка Харківської державної академії фізичної культури. Обидві біатлоністки в поточному сезоні мали досвід виступу на етапах Кубку світу.

Зазначимо, студентська збірна України виграла медальний залік у біатлоні на ХХХІІ Всесвітній Зимовій Універсіаді.