Яскрава золота крапка: Чалик фінішувала з прапором України в останній гонці Універсіади-2025

За підсумками останньої біатлонної гонки в межах ХХХІІ Всесвітньої Зимової Універсіади в італійському Турині українські біатлоністки Дарина Чалик та Олександра Меркушина разом піднялися на п'єдестал пошани.

23-річна Чалик із трьома промахами в пасиві виграла золоту медаль, а 20-річна Меркушина після двох кіл штрафу стала срібною призеркою.

Дарина Чалик, для якої це третя медаль після двох бронз у короткій індивідуальній гонці та персьюті, долала заключні метри дистанції із прапором України.

Нагадаємо, збірна України виграла медальний залік Універсіади-2025 серед біатлонних команд, здобувши 9 медалей: 4 золота, 2 срібла та 3 бронзи.

ХХХІІ Всесвітня Зимова Універсіада завершиться у четвер, 23 січня. Україна має шанс виграти ще нагороду в хокеї: чоловіча збірна сьогодні, 22 січня, зіграє у бронзовому фіналі проти команди США. Початок о 17:00 за Києвом.