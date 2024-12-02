Тренерка збірної України натякнула на зміни у складі перед третім етапом Кубку світу

Тренерка збірної України з біатлону Надія Бєлова повідомила, що Тараса Лесюка можуть перевести в основну команду перед стартом на третьому етапі Кубка світу.

Її слова цитує Суспільне Спорт.

Можливо, йому б дали шанс і на другому етапі, але через логістичні проблеми це не вдасться зробити.

"У всіх є шанси стартувати на Кубках світу. Лесюк показав на першому Кубку IBU хороші результати. Зараз через логістику ми не зможемо подивитися на нього у Гохфільцені, бо вони їдуть зі Швеції у Норвегію, а ми – в Австрію, тож не можемо його перевезти автобусом", – сказала вона.

Бєлова також додала, що багато чого буде залежати від того, як основа покаже себе на другому етапі.

"Коли вони будуть в Обертілліаху на Кубку IBU, а ми будемо їхати з Австрії у Францію, там вже... Подивимося у Норвегії, як Тарас стартуватиме, а хлопці – на Кубку світу в Австрії. І тоді або залишиться ця група, або ж зробимо ротацію і когось замінимо на того ж Тараса, наприклад", – додала Бєлова.

Тарас Лесюк непогано себе проявив на етапі Кубку IBU в шведському Ідре. У першій гонці сезону він став 16-м, у спринті українець посів 19-те місце, а під час гонки переслідування фінішував 12-м.

Нагадаємо, третій етап Кубка світу пройде у французькому Ансі з 19 до 22 грудня.