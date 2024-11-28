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Українець Лесюк посів 16 місце в першій біатлонній гонці сезону

Денис Шаховець — 28 листопада 2024, 13:13
Українець Лесюк посів 16 місце в першій біатлонній гонці сезону
Тарас Лесюк
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Чоловічою спринтерською гонкою в межах першого етапу Кубку IBU у шведському Ідре офіційно розпочався передолімпійський біатлонний сезон-2024/25.

У гонці взяли участь п'ятеро українців. Найкращим у нашій збірній став Тарас Лесюк, який після стрільби стоячи пробіг одне коло штрафу й посів 16-те місце.

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Руслан Ткаленко та Денис Насико забігли до залікової зони, а Сергій Супрун та Богдан Борковський показали результати за межами топ-50.

Золоту та срібну нагороди виграли норвежці Сверре Дален Аспенс та Мартін Улдаль, які показали ідентичну до Лесюка стрільбу, однак значно швидше подолили дистанцію.

Бронзовим призером завдяки ідеальній роботі на вогневих рубежах став досвідчений француз Антонен Ґіґонна.

Результати гонки:

1. Сверре Дален Аспенс (0+1) 23:20,7

2. Мартін Улдаль (0+1) +12,5

3. Антонен Ґіґонна (0+0) +14,0

...

16. Тарас Лесюк (0+1) +1:24,8

34. Руслан Ткаленко (0+2) +2:18,6

35. Денис Насико (0+2) +2:21,7

55. Сергій Супрун (1+0) +2:57,7

69. Богдан Борковський (3+2) +3:34,5

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У суботу, 30 листопада, в Ідре відбудуться повторні спринти. У тей же день у фінському Контіолахті змішаними естафетами розпочнеться сезон Кубку світу.

Кубок IBU Денис Насико Тарас Лесюк Руслан Ткаленко

Тарас Лесюк

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