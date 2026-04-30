Колишня тренерка збірної України отримала нову посаду

Колишня старша тренерка збірної України з біатлону Надія Бєлова у наступному сезоні працюватиме консультанткою у чоловічій юніорській команді.

64-річна тренерка допомагатиме новим наставникам юніорської збірної України – Артему Примі та Олександру Артюху.

Нагадаємо, що Надія Бєлова останні два сезони працювала з чоловічою збірною України. Після завершення сезону 2025/26 вона залишила посаду.

Новим старшим тренером чоловічої збірної України з біатлону призначили чемпіона Європи-2013 Сергія Семенова. На посаду також претендував італієць Армін Аухенталлер, але він обрав роботу з командою Словенії.

Натомість Оксана Хвостенко очолила жіночу збірну України з біатлону, де вона замінила Миколу Зоца.