Лесюк потрапив у топ-20 спринту на Кубку IBU в Ідре

Український біатлоніст Тарас Лесюк з одним промахом посів 19 місце у другому спринті на першому етапі Кубку IBU в шведському Ідре. Він програв переможцеві 2 хвилини та 11 секунд.

26 місце посів Богдан Борковський. Інші представники України до залікової зони не потрапили, а Руслан Ткаленко та Сергій Супрун навіть не пробилися до гонки переслідування, яка відбудеться завтра, 1 грудня.

Всі три призові місця забрали представники збірної Норвегії. Перемогу здобув Ісак Фрей, який випередив Йогана Олава Ботна та Мартіна Улдаля.

Підсумкові результати:

1. Ісак Фрей (Норвегія) (0+0)

2. Йоган-Олав Ботн (Норвегія) (0+1) +17.8

3. Мартін Улдаль (Норвегія) (1+1) +33.4

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19. Тарас Лесюк (Україна) (0+1) +2.11.9

26. Богдан Борковський (Україна) (1+1) +2.36.1

58. Денис Насико (Україна) (2+1) +3.46.4

64. Руслан Ткаленко (Україна) (1+3) +3.59.2

82. Сергій Супрун (Україна) (2+1) +5.10.1

У четвер у першому спринті в Ідре Лесюк посів 16 місце.

Також сьогодні, 30 листопада на Кубку IBU відбудеться жіночий спринт, початок – о 15:00 за київським часом.

Нагадаємо, сьогодні двома змішаними естафетами стартує перший етап Кубку світу з біатлону в фінському Контіолахті.