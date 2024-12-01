Тарас Лесюк: Ще маю запас, є над чим працювати

Український біатлоніст Тарас Лесюк у коментарі Чемпіону оцінив свій виступ на першому етапі Кубку IBU, який завершився 1 грудня у шведському Ідре. 28-річний українець продемонстрував найкращий результат в українській чоловічій команді. У двох спринтерських гонках посів 16-те та 19-те місця, а в гонці переслідування фінішував 12-м.

"Тричі потрапити в топ-20 – це, на мою думку, досить стабільно, тож вважаю, що це був хороший результат особисто для мене. Ще є запас і ще є над чим працювати", – сказав біатлоніст.

Тарас Лесюк також зазначив, що під час змагань були суттєві перепади погоди.

"Під час усіх трьох стартів погода була дуже різною. Сервіс-бригаді було складно підготувати добре лижі. Перша гонка пройшла за морозної погоди, під мінус десять було, траса була жорстка і в хороших кондиціях. Під час другого спринту значно тепліше вже було, біля нуля температура, траса була вже складніша. Підйоми відчутно розбивалися, важче було працювати на дистанції", – зазначив український спортсмен.

Через потепління не всі учасники гонки були в рівних умовах, вважає Лесюк.

"Перша стартова група мала певну перевагу,особливо, на першому колі, бо траса була не настільки розбита і можна було ще підтримувати хорошу швидкість. Номери, які стартували з середини і ближче до кінця – їм вже через стан траси було складніше . Я фінішував 18-м, в мене був середній (56-й) стартовий номер, за мною 50-70 спортсменів стартували і лише один зміг посунути мене у протоколі (19-та підсумкова позиція). Тобто, в той день стартова група мала значення".

Тарас Лесюк Getty Images

Біатлоніст прокоментував можливу ротацію в команді, яка б могла дозволити йому стартувати на Кубку світу.

"Тренерка нам говорила, що кращі з Кубку IBU будуть переїжджати на Кубок світу, а хто останнім буде на Кубку світу – той буде виступати на Кубку IBU. Тобто, завжди ротація буде і всі можуть отримати шанс проявити себе".

Тарас Лесюк також висловив свою думку щодо скасування телетрансляцій змагань на Кубку IBU в поточному сезоні.

"Більшість це засмутило, звичайно. Тому що Кубок IBU також досить видовищний, тут цікаво змагатися, і вболівальникам цікаво було спостерігати. В нас сім’ї є, всі переживають за результат. Тож більшість засмутилися", – сказав атлет.

Наступний, другий етап Кубку IBU відбудеться в Норвегії з 4 до 7 грудня. У програмі змагань індивідуальна гонка, спринт, та гонка переслідування.