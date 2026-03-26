Чемпіон Біатлон

У збірній України можуть змінити тренерів – ЗМІ

Сергій Шаховець — 26 березня 2026, 17:13
Надія Бєлова
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Головні тренери чоловічої та жіночої збірної України з біатлону Надія Бєлова та Микола Зоц можуть залишити свої посади.

Про це повідомляє Biathlonnews з посиланням на власні джерела.

"За нашою інформацією, ухвалено попереднє рішення про зміну тренерів у жіночій та чоловічій команді А. З великою долею ймовірності, Микола Зоц та Надія Бєлова завершать свою роботу з основою", – йдеться у дописі.

Зазначимо, що усі кадрові рішення будуть затверджені на тренерській нараді, яка відбудеться в середині квітня.

Нагадаємо, що Україна завершила біатлонний сезон-2025/26 без медалей. У заліку Кубку націй чоловіча збірна посіла 11-те місце, а жіноча – 14-те. За підсумком сезону обидві команди втратили квоту у 5 біатлоністів на Кубку світу.

Раніше повідомлялося, що двоє тренерів юніорської збірної України Олександр Кравченко та Олександр Біланенко можуть бути звільнені з посад.

