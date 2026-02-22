Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

"Я мусила його кимось захистити": тренерка чоловічої збірної України з біатлону пояснила вибір складу в естафеті на OI-2026

Микола Літвінов — 22 лютого 2026, 12:35
Я мусила його кимось захистити: тренерка чоловічої збірної України з біатлону пояснила вибір складу в естафеті на OI-2026
Надія Білова
Дмитро Євенко/biathlon.com.ua

Головна тренерка чоловічої збірної України з біатлону Надія Бєлова пояснила вибір складу, який вийшов на естафету 17 лютого на Олімпійських іграх-2026, наголосивши на вимушених ротаціях і бажанні захистити молодих спортсменів.

Її слова передає Суспільне Спорт.

Наставниця заявила, що спочатку лідера збірної Дмитра Підручного готували як фінішера на четвертий етап, а Віталій Мандзин мав бігти другим. Проте після включення Борковського тренерка вирішила поставити Підручного першим, щоб захистити новачка і створити для нього певний часовий запас.

"Ми так і планували, що Мандзин бігтиме на другому етапі, а Підручний – на четвертому. Але оскільки у групу увійшов Богдан Борковський, я мусила його кимось захистити. Тому лідер наш був першим.

Думка була така, щоб зробити для Богдана якийсь запас, а там він вже покаже себе як зможе. За ним стартує Віталій, він теж здатен показати цей результат у шістці.

Якби Тарас стріляв без штрафних кіл, то могли б боротися за ці топ-8. Інакше поставити не можна було. Нам треба було і якось захистити молодого спортсмена, і дати можливість Віталію зробити запас Тарасу, щоб було легше поборотися за вісімку".

За словами тренерки, у початковому задумі вихід Борковського не планувався в естефеті, а мав виходити Антон Дудченко, однак через його важкий стан після спринту, де він посів 88-ме місце, довелося ухвалювати інше рішення.

"На жаль, після спринту і такого виступу Дудченку було дуже важко. Богдан не планувався в естафеті, але оскільки Антон випав із групи, була змушена поставити Борковського. Напевно, зі стрільбою, він впорався, трішки там на "лежці" так було. Не вистачило гарної стрільби на "стійці"".

Зауважимо, що Україна у складі з Дмитром Підручним, Богданом Борковським, Віталієм Мандзинон і Тарас Лесюком фінішувала серед аутсайдерів в чоловічій естафеті, посівши 16-ту позицію, а Франція вперше в історії виграла "золото" у цій дисципліні.

Читайте також :
Біатлон у сезоні 2025/26: календар гонок Кубку світу та Олімпійських ігор
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Олімпійські ігри 2026 Надія Бєлова

Олімпійські ігри 2026

Вірер, Гу, Лердам та інші: найгарячіші спортсменки Олімпіади-2026
Олімпіада-2026. 22 лютого. Онлайн-трансляція останнього дня
Фінал Канада – США: дуель голкіперів і тренерських шкіл
Легендарний хокеїст готовий віддати медалі, здобуті зі збірною СРСР
Травмований Кросбі взяв участь у розкатці напередодні фіналу ОІ-2026

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік