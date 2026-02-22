"Я мусила його кимось захистити": тренерка чоловічої збірної України з біатлону пояснила вибір складу в естафеті на OI-2026

Головна тренерка чоловічої збірної України з біатлону Надія Бєлова пояснила вибір складу, який вийшов на естафету 17 лютого на Олімпійських іграх-2026, наголосивши на вимушених ротаціях і бажанні захистити молодих спортсменів.

Її слова передає Суспільне Спорт.

Наставниця заявила, що спочатку лідера збірної Дмитра Підручного готували як фінішера на четвертий етап, а Віталій Мандзин мав бігти другим. Проте після включення Борковського тренерка вирішила поставити Підручного першим, щоб захистити новачка і створити для нього певний часовий запас.

"Ми так і планували, що Мандзин бігтиме на другому етапі, а Підручний – на четвертому. Але оскільки у групу увійшов Богдан Борковський, я мусила його кимось захистити. Тому лідер наш був першим. Думка була така, щоб зробити для Богдана якийсь запас, а там він вже покаже себе як зможе. За ним стартує Віталій, він теж здатен показати цей результат у шістці. Якби Тарас стріляв без штрафних кіл, то могли б боротися за ці топ-8. Інакше поставити не можна було. Нам треба було і якось захистити молодого спортсмена, і дати можливість Віталію зробити запас Тарасу, щоб було легше поборотися за вісімку".

За словами тренерки, у початковому задумі вихід Борковського не планувався в естефеті, а мав виходити Антон Дудченко, однак через його важкий стан після спринту, де він посів 88-ме місце, довелося ухвалювати інше рішення.

"На жаль, після спринту і такого виступу Дудченку було дуже важко. Богдан не планувався в естафеті, але оскільки Антон випав із групи, була змушена поставити Борковського. Напевно, зі стрільбою, він впорався, трішки там на "лежці" так було. Не вистачило гарної стрільби на "стійці"".

Зауважимо, що Україна у складі з Дмитром Підручним, Богданом Борковським, Віталієм Мандзинон і Тарас Лесюком фінішувала серед аутсайдерів в чоловічій естафеті, посівши 16-ту позицію, а Франція вперше в історії виграла "золото" у цій дисципліні.