Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Біатлон

Лесюк – 12-й в гонці переслідування на Кубку IBU в Ідре

Олег Дідух — 1 грудня 2024, 13:15
Лесюк – 12-й в гонці переслідування на Кубку IBU в Ідре
Тарас Лесюк
Biathlon.com.ua

Український біатлоніст Тарас Лесюк фінішував 12-м у гонці переслідування на першому етапі Кубку IBU сезону-2024/25 у шведському Ідре. На останній вогневий рубіж він заходив дев’ятим, проте два промахи відкинули його за межі топ-10.

Набрав очки і ще один представник України, Богдан Борковський – 25 місце. Дениса Насико зняли по ходу дистанції як кругового.

Весь подіум знову забара збірна Норвегії. Переміг Ісак Фрей, який випередив Йохана-Олава Ботна та Мартіна Улдаля.

Підсумкові результати:

1. Ісак Фрей (Норвегія) (0+1+0+1)

2. Йохан-Олав Ботн (Норвегія) (1+1+1+2) +30.6

3. Мартін Улдаль (Норвегія) (0+0+2+1) +54.0

...

12. Тарас Лесюк (Україна) (1+0+0+2) +3.56.3

25. Богдан Борковський (Україна) (1+1+0+2) +6.23.2

Денис Насико (Україна) (0+1+3) – круговий

Вчора в спринті Лесюк посів 19 місце. Перший етап Кубку IBU в Ідре завершиться сьогодні, 1 грудня жіночою гонкою переслідування. Початок – о 14:45 за Києвом.

Кубок IBU Тарас Лесюк

Кубок IBU

Українка Кип’яченкова посіла 21 місце на Кубку IBU в Ідре
Лесюк потрапив у топ-20 спринту на Кубку IBU в Ідре
Українець Лесюк посів 16 місце в першій біатлонній гонці сезону
Українці Супрун та Чалик проведуть дебютні гонки на Кубку IBU
У новому сезоні не буде телетрансляцій Кубку IBU

Останні новини