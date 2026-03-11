Українська правда
Визначився стартлист збірної України на чоловічий спринт етапу Кубку світу в Отепяя

Микола Літвінов — 11 березня 2026, 17:36
Дмитро Підручний
Getty Images

Став відомий стартовий склад чоловічої збірної України з біатлону на спринтерську гонку в межах етапу Кубку світу в естонському Отепяя.

У гонці візьмуть участь п'ять українських спортсменів. Дмитро Підручний розпочне змагання під 31-м номером, Віталій Мандзин вийде на трасу 38-м, а Богдан Цимбал отримав 43-й стартовий номер. Богдан Борковський розпочне гонку 74-м, а Артем Тищенко вийде на старт під 81-м номером.

Склад України на спринтерську гонку:

  • 31. Дмитро Підручний
  • 38. Віталій Мандзин
  • 43. Богдан Цимбал
  • 74. Богдан Борковський
  • 81. Артем Тищенко

Чоловічий спринт відбудеться у четвер, 12 березня. Початок гонки запланований на 16:15 за київським часом, а пряма трансляція буде доступна на платформах Суспільне Спорт та місцевих телеканалах мовника.

Нагадаємо, на попередньому сьомому етапі Кубку світу у фінському Контіолахті Дмитро Підручний показав найкращі результати серед українців, посівши 16-те місце в індивідуальній гонці та 18-те у масстарті. Чоловіча збірна України посіла 7-ме місце в естафеті.

"Чемпіон" проведе текстові онлайн-трансляції усіх гонок восьмого етапу Кубку світу.

