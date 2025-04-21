Олександра Меркушина серед сакур: українська біатлоністка вразила весняною фотосесією в Хусті

Відома українська біатлоністка Олександра Меркушина в соцмережах оприлюднила яскраві фото на фоні цвітучих сакур.

У рожевому халаті призерка юніорського чемпіонату світу 2025 позувала на фоні квітучого дерева у своєму місті Хуст.

"Елітно — це коли не треба їхати в Ужгород, щоб пофоткатись з сакурами", – написала 20 річна українська біатлоністка.

Зазначимо, що Олександра Меркушина наразі проживає в закарпатському містечку Хуст, за більш ніж 100 кілометрів від обласного центру Ужгорода.

Японська вишня зазвичай першою зацвітає саме в Ужгороді через кліматичні особливості регіону. І вже потім в більш гірських районах області. Подивитися на дивоцвіт до Ужгорода зазвичай приїздить чимало туристів з інших областей. Хоча цьогорічні аномальні квітневі снігопади порушили графік цвітіння сакур.

Нагадаємо, під час аномальної "весняної зими" Олександра Меркушина разом зі старшою сестрою Анастасією відпочивали в Норвегії, катаючись на бігових лижах. А частина українських біатлоністок ніжились на єгипетських пляжах.

Олександра Меркушина здобула бронзу в масстарті на чемпіонаті світу 2025 у шведському Естерсунді. Крім того, вона виграла золото суперспринту на чемпіонаті України в Буковелі

20-річна спортсменка також має золото та срібло Всесвітньої Універсіади 2025, що відбувалась в Італії.

Нагадаємо, до наступного сезону Олександра Меркушина буде готуватись з основною жіночою командою.