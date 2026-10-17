Четверо українців проти світової еліти: прев'ю Loop One Festival 2026

17 та 18 жовтня в німецькому Мюнхені відбудеться Loop One Festival 2026 – міжнародний біатлонний фестиваль, який збере 96 спортсменів із 20 країн світу. Виступатимуть як відомі лідери світового біатлону, так і спортсмени, які прагнуть гучно розпочати новий олімпійський цикл. Україну представлятимуть Христина Дмитренко, Олександра Меркушина, Віталій Мандзин та Антон Дудченко.

Фестиваль дає змогу побачити біатлоністів у незвичному форматі ще до початку зимових стартів. Короткі дистанції, інтенсивна боротьба та важливість кожного пострілу створюють умови, за яких навіть незначна помилка може вплинути на підсумковий результат. Водночас осінні змагання на лижоролерах – це окрема спортивна історія, результати якої не варто безпосередньо переносити на майбутні старти на снігу.

Віттоцці та Перро захищатимуть титули

Головними зірками фестивалю стануть італійка Ліза Віттоцці та француз Ерік Перро – олімпійські чемпіони, які торік виграли перші в історії титули Loop One. Цього разу вони повернуться до Мюнхена, щоб захистити свої перемоги в змаганнях, які поєднують елітний біатлон із фестивальною атмосферою.

Ліза Віттоцці – одна з найтитулованіших учасниць жіночого старту. Італійка є олімпійською чемпіонкою Ігор-2026 у гонці переслідування, дворазовою чемпіонкою світу та переможницею загального заліку Кубку світу сезону-2023/24. На першому Loop One Festival вона також стала переможницею, тож у Мюнхені матиме нагоду підтвердити свій статус.

Ліза Віттоцці Getty Images

У чоловіків головним хедлайнером буде володар Великого кришталевого глобуса за підсумками минулого сезону Ерік Перро. 25-річний француз – олімпійський чемпіон у класичній та змішаній естафетах і триразовий чемпіон світу, який також виграв дебютний фестиваль у 2025 році. Для Перро це можливість знову перемогти в незвичному форматі та продемонструвати готовність до нового зимового сезону.

Серед інших гучних імен – француженка Жюлья Сімон, шведка Ельвіра Еберг, норвежці Стурла Гольм Легрейд і Йоган-Олав Ботн. Усі вони мають олімпійські нагороди й належать до провідних представників сучасного біатлону. На домашній трасі виступатимуть і німецькі спортсмени: Яніна Геттіх-Вальц, Ванесса Фоґт, Філіпп Наврат і Філіпп Горн. Для господарів це нагода поборотися за високі місця перед власними вболівальниками.

Україна в компанії світової еліти

Українську команду в Мюнхені представлятимуть Христина Дмитренко, Олександра Меркушина, Віталій Мандзин та Антон Дудченко. Для української четвірки фестиваль стане можливістю перевірити свої сили на тлі провідних біатлонних збірних світу.

Віталій Мандзин Федерація біатлону України

23-річний Мандзин є перспективним лідером української збірної. За підсумками минулого сезону він фінішував найвище серед українців у загальному заліку Кубку світу, закривши топ-25. Саме він і заробив найбільше призових за підсумками сезону.

Водночас результати літніх стартів на лижоролерах не варто прямо переносити на зимовий сезон: це окремий формат, який дає змогу оцінити поточну готовність спортсменів, а також швидкість і точність стрільби. Відповідно, й вистрілити тут може майже хто завгодно.

Розклад стартів Loop One Festival 2026

Спортивна програма Loop One Festival 2026 у Мюнхені триватиме протягом двох днів. У суботу, 17 жовтня, змагання розпочнуться о 12:00 кваліфікаційними заїздами суперспринту, а о 14:45 відбудуться масстарти з парабіатлону. На вечір заплановані фінали: жіночий стартуватиме о 16:40, чоловічий – о 17:25.

Getty Images

У неділю, 18 жовтня, кваліфікаційні заїзди розпочнуться об 11:15. Фінальна частина фестивалю відбудеться ввечері: о 16:45 на дистанцію вийдуть жінки, а о 17:25 – чоловіки. Саме ці гонки визначать переможців недільної програми.

17.10 | 🕛 12:00 | Кваліфікаційні заїзди

17.10 | 🕒 14:45 | Масстарти парабіатлону

17.10 | 🕔 16:40 | Жіночий фінал суперспринту

17.10 | 🕠 17:25 | Чоловічий фінал суперспринту

18.10 | 🕚 11:15 | Кваліфікаційні заїзди

18.10 | 🕔 16:45 | Жіночий фінал суперспринту

18.10 | 🕠 17:25 | Чоловічий фінал суперспринту

Офіційним транслятором біатлонних змагань в Україні традиційно залишається суспільний мовник. У прямому етері подивитися Loop One Festival 2026 можна буде на телеканалі Суспільне Спорт, а також на діджитал-платформі мовника.

Не лише біатлон: фестиваль для всієї родини

Loop One – це не тільки спортивні змагання. Для гостей підготують сімейну зону, інтерактивні випробування та активності для дітей і дорослих. На фестивалі також будуть присутні легенди біатлону й колишні німецькі спортсмени, які зустрічатимуться з уболівальниками та ділитимуться досвідом.

Getty Images

У межах програми IBU Biathlon 4 All відвідувачі зможуть самостійно спробувати біатлон, скориставшись лазерною або оптичною гвинтівкою.

Зимовий біатлон під егідою IBU повернеться вже наприкінці листопада, а поки в нас є можливість насолодитися гонками на лижоролерах за участю найкращих біатлоністів планети. Після скасування літнього чемпіонату світу це вже стає певною екзотикою.