Федерація біатлону України затвердила склад національних команд на сезон-2025/26
Юлія Джима
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko
Затверджено склад національних команд з біатлону на сезон-2025/26.
Про це повідомляє Федерація біатлону України.
Жіноча команда А
- Джима Юлія
- Дмитренко Христина
- Городна Олена
- Меркушина Олександра
- Меркушина Анастасія
- Стеблина Лілія
- Чалик Дарія
- Дмитренко Валерія
Старший тренер: Зоц Микола
Тренер: Меркушин Олег
Тренер: Петренко Олексій
Чоловіча команда А
- Підручний Дмитро
- Лесюк Тарас
Тренер: Санітра Юрай
- Дудченко Антон
- Тищенко Артем
- Мандзин Віталій
- Борковський Богдан
- Супрун Сергій
- Цимбал Богдан
- Кінаш Степан
Старший тренер: Білова Надія
Тренер: Артюх Олександр
Тренер: Івасенко Дмитро
Раніше "Чемпіону" стало відомо, що Підручний та Лесюк тренуватимуться окремо від інших біатлоністів під керівництвом Юрая Санітри.
Також повідомлялось, що екстренер України очолить збірну Польщі.