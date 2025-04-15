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Федерація біатлону України затвердила склад національних команд на сезон-2025/26

Володимир Максименко — 15 квітня 2025, 12:53
Федерація біатлону України затвердила склад національних команд на сезон-2025/26
Юлія Джима
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Затверджено склад національних команд з біатлону на сезон-2025/26.

Про це повідомляє Федерація біатлону України.

Жіноча команда А

  1. Джима Юлія
  2. Дмитренко Христина
  3. Городна Олена
  4. Меркушина Олександра
  5. Меркушина Анастасія
  6. Стеблина Лілія
  7. Чалик Дарія
  8. Дмитренко Валерія

Старший тренер: Зоц Микола

Тренер: Меркушин Олег
Тренер: Петренко Олексій

Чоловіча команда А

  • Підручний Дмитро
  • Лесюк Тарас

Тренер: Санітра Юрай

  1. Дудченко Антон
  2. Тищенко Артем
  3. Мандзин Віталій
  4. Борковський Богдан
  5. Супрун Сергій
  6. Цимбал Богдан
  7. Кінаш Степан

Старший тренер: Білова Надія

Тренер: Артюх Олександр
Тренер: Івасенко Дмитро

Раніше "Чемпіону" стало відомо, що Підручний та Лесюк тренуватимуться окремо від інших біатлоністів під керівництвом Юрая Санітри.

Також повідомлялось, що екстренер України очолить збірну Польщі.

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Дмитро Підручний

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