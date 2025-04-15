Федерація біатлону України затвердила склад національних команд на сезон-2025/26

Затверджено склад національних команд з біатлону на сезон-2025/26.

Про це повідомляє Федерація біатлону України.

Жіноча команда А

Джима Юлія Дмитренко Христина Городна Олена Меркушина Олександра Меркушина Анастасія Стеблина Лілія Чалик Дарія Дмитренко Валерія

Старший тренер: Зоц Микола

Тренер: Меркушин Олег

Тренер: Петренко Олексій

Чоловіча команда А

Підручний Дмитро

Лесюк Тарас

Тренер: Санітра Юрай

Дудченко Антон Тищенко Артем Мандзин Віталій Борковський Богдан Супрун Сергій Цимбал Богдан Кінаш Степан

Старший тренер: Білова Надія

Тренер: Артюх Олександр

Тренер: Івасенко Дмитро

Раніше "Чемпіону" стало відомо, що Підручний та Лесюк тренуватимуться окремо від інших біатлоністів під керівництвом Юрая Санітри.

Також повідомлялось, що екстренер України очолить збірну Польщі.