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Дмитренко та Меркушина не пройшли кваліфікацію суперспринту на Loop One Festival

Олександр Булава — 17 жовтня 2026, 12:52
Дмитренко та Меркушина не пройшли кваліфікацію суперспринту на Loop One Festival
Христина Дмитренко

У німецькому Мюнхені відбулась кваліфікація жіночого суперспринту на Loop One Festival 2026.

Україна у кваліфікації жіночого суперспринту була представлена Христиною Дмитренко та Олександрою Меркушиною, які не змогли відібрпатися до фіналу.

Обидві біатлоністки припустилися чотирьох промахів на вогневих рубежах та фінішували поза топ-15, який давав право виступити у вирішальному забігу.

Результати кваліфікації

  1. Ельвіра Еберг (1+0, Швеція) 14:04.2
  2. Осеан Мішльон (2+0, Франція) +14.8
  3. Анна Магнуссон (0+1, Швеція) +19.7

...

40. Олександра Меркушина (3+1, Україна) +1:23.2
42. Христина Дмитренко (3+1, Україна) +1:25.8

Фінал серед жінок заплановано на 16:45 за київським часом.

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Раніше повідомлялося, що через проблеми з фінансуванням майже всі збірні України з біатлону вимушені проводити поточний збір у Західному реабілітаційно-спортивному центрі НКСІУ (Сянки / Яворів).

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