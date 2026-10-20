Хвостенко для мене приклад: Меркушина оцінила підготовку до нового сезону

Українська біатлоністка Олександра Меркушина оцінила підготовку до сезону-2026/27.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

"Сподіваюся, що все йде за планом, принаймні на зараз. Розумію, що підготовка пройшла класно, ми не втратили якихось моментів у ній. Я не хворіла – це перше літо, коли я не хворіла та не пропускала тренувальний план через здоров'я. Сподіваюся, що це дійсно покаже класний результат, не в цьому році – так у наступному ця робота дасть поштовх до кращих результатів", – сказала Меркушина.

Також спортсменка розповіла про роботу з новим тренерським штабом:

"З Оксаною Хвостенко ми дійсно у контакті, вона для мене приклад, бо у неї був світовий рекорд у стрільбі. Нам попередній тренер завжди ставив її у приклад і говорив, що за рахунок стрільби вона вигравала дуже багато. Тому маю натхнення попрацювати з нею, послухати її підхід до стрільби, її історії як вона змагалася як спортсменка. З фінським тренером Вілле Маунуксела поки що не було конкретної роботи, але ми спостерігаємо збоку, іноді він підказує щось. На жаль, не мали можливості з ним попрацювати, але сподіваюся, що взимку ввійдемо у контакт. Знаю, що він ще працюватиме по зимі, і вкатці на першому снігу".

Зазначимо, що напередодні Олександра взяла участь у Loop One Festival. Вона стала десятою у кваліфікації свого забігу суперспринту та не потрапила до фіналу.

Новий сезон Кубку світу з біатлону стартує 26 листопада у фінському Контіолахті. Під час цього етапу відбудуться чоловічі та жіночі спринти, індивідуальні гонки та змішані естафети.