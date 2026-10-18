Українські біатлоністки не змогли пробитись до фіналу суперспринту на Loop One Festival

У німецькому Мюнхені відбулась кваліфікація жіночого суперспринту під час другого змагального дня на Loop One Festival 2026.

Україна у кваліфікації жіночого суперспринту була представлена Христиною Дмитренко та Олександрою Меркушиною, які бігли у другій і третій відбірковій гонці відповідно.

Вони не змогли відібратися до фіналу. Наші біатлоністки у своїх забігах посіли сьоме та десяте місця відповідно, здійснивши по дві хиби на вогневих рубежах.

Цього не вистачило для потрапляння у суперфінал. У ньому візьмуть участь 15 біатлоністок, які бігтимуть фінал у форматі масстарту, який розпочнеться о 16:45 за київським часом.

Нагадаємо, що в перший змагальний день українки також не потрапили до фіналу.