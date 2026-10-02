Дві українські біатлоністки виступлять на Loop One Festival у Мюнхені
Українські біатлоністки Христина Дмитренко та Олександра Меркушина виступлять на виставковому турнірі з літнього біатлону Loop One Festival у німецькому Мюнхені.
Про це повідомляє Суспільне спорт.
Раніше уже стало відомо, що у чоловічій частині турніру Україну представлять Віталій Мандзин і Антон Дудченко. Тепер же стало відомо, що з жіночої збірної Україні в Мюнхені виступлять Христина Дмитренко та Олександра Меркушина.
Loop One Festival відбудеться 17-18 жовтня. У 2026 році виставковий турнір у Мюнхені відбудеться вдруге в історії.
Нагадаємо, 4 жовтня збірна України відправиться на тренувальний збір у німецькому Обергофі. Через проблеми з фінансуванням у Федерації біатлону України його оплатить Міжнародний союз біатлоністів (IBU).