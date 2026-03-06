Олександра Меркушина виграла золото ЮЧС-2026 у масстарті

Українська біатлоністка Олександра Меркушина виграла золоту медаль у гонці з масовим стартом на 60 учасниць на юніорському чемпіонаті світу 2026, що проходить у німецькому Арбері.

21-річна українка залишила незакритими три мішені й фінішувала першою, випередивши срібну призерку Естере Вольфа з Латвії майже на 20 секунд.

Бронзову нагороду здобула ще одна латвійка Ельза Блейделе, яка, як і Вольфа, пробігла сумарно чотири кола штрафу.

Щодо інших українок, то Тетяна Тарасюк, Поліна Пуцко та Ксенія Приходько посіли місця у третьому десятку підсумкового протоколу.

Юніорський ЧС-2026. Масстарт-60, юніорки

1. 🥇 Олександра Меркушина (Україна, 0+1+1+1) 29:17,1

2. 🥈 Естере Вольфа (Латвія, 1+2+0+1) +19,9

3. 🥉 Ельза Блейделе (Латвія, 0+3+1+0) +36,9

...

21. Тетяна Тарасюк (Україна, 0+2+0+1) +2:28,7

22. Поліна Пуцко (Україна, 0+1+1+0) +2:46,7

27. Ксенія Приходько (Україна, 0+1+2+1) +3:18,0

Для Олександри Меркушиної це друга в кар'єрі золота медаль юніорського чемпіонату світу. У 2024 році вона також здобула перемогу в масстарті на 60 учасниць.

На цьогорічній планетарній першості Меркушина вже здобула срібну медаль в індивідуальній гонці.