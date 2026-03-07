Українська правда
Українки втретє поспіль не кваліфікувалися до масстарту на Кубку світу

Денис Шаховець — 7 березня 2026, 09:15
Українські біатлоністки не змогли кваліфікуватися до гонки з масовим стартом на сьомому етапі Кубку світу, що проходить у фінському Контіолахті.

Для потрапляння до стартового листа гонки необхідно було або входити до топ-25 загального заліку, або стати однією з 5 кращих на етапі серед тих, хто не пройшов за тоталом.

Жодну з умов потрапляння до елітної дисципліни українки не виконали. Причому це вже третій масстарт у сезоні Кубку світу, два попередніх також пройшли без участі наших землячок.

Ба більше, в гонку з масовим стартом на Олімпіаді-2026 українки теж не кваліфікувалися (вперше в історії на Іграх). Якщо враховувати ще і її, то вже 4 масстарти поспіль на найвищому рівні проходять без українського представництва.

Жіночий масстарт у Контіолахті відбудеться сьогодні, 7 березня. Початок запланований на 14:40 за київським часом.

У програмі Кубку світу ще залишається масстарт на дев'ятому етапі в норвезькому Голменколлені, яким 22 березня завершиться сезон-2025/26.

