Масстарт на 60 учасників: все, що треба знати про дисципліну, в якій феєрить Олександра Меркушина

Напередодні українка Олександра Меркушина вдруге в кар'єрі стала чемпіонкою світу серед юніорів у гонці з масовим стартом на 60 учасниць. Вже сьогодні, 7 березня, відбудеться жіночий масстарт на Кубку світу, проте там жодна представниця України не виступить – не вдалося кваліфікуватися, адже на елітному рівні в гонці з масовим стартом змагаються 30 кращих біатлоністок світу.

Чим відрізняється масстарт-60 від звичайного, а також які перспективи побачити його на рівні Кубку світу або навіть дорослого чемпіонату світу чи Олімпійських ігор? Спробуймо розібратися.

Більше учасників та кіл

Головна відмінність – кількість учасників, як ви вже, мабуть, встигли зрозуміти. У гонці беруть участь 60 спортсменів, які стартують одночасно. Замість звичних п'яти кіл учасники проходять шість. Довжина кола для чоловіків – 2,5 км, у жінок – 2 км. Тобто загальна дистанція ідентична до вже звичного масстарту.

Чому ж кіл більше, аніж у звичайному масстарті для 30 учасників? Причина – в кількості мішеней на вогневому рубежі, яких традиційно рівно 30. І оскільки відстрілялися одночасно 30 біатлоністів ніяк не зможуть, після першого кола перші стартові номери (1-30) заходять на стрільбище для виконання першої стрільби, а інші 30 учасників гонки (стартові номери 31-60) йдуть на друге коло, не виконуючи стрільбу.

Після завершення другого кола ці дві групи спортсменів змінюються місцями. Учасники, які стартували під номерами 31–60 (друга тридцятка), заходять на стрільбище для виконання своєї першої стрільби. Натомість перші 30 спортсменів продовжують рухатися дистанцією без виконання стрільби, оминаючи вогневий рубіж.

Getty Images

Після того як усі учасники гонки виконали першу стрільбу, змагання продовжується за правилами гонки переслідування. Спортсмени, які прибувають на другий вогневий рубіж для стрільби з положення лежачи, займають стрілкові коридори відповідно до порядку прибуття: перший спортсмен прямує до першого коридору, другий – до другого, і так далі.

В усьому іншому правила ідентичні до звичайного масстарту: першу та другу стрільбу біатлоністи виконують з положення лежачи, третю та четверту – стоячи. За кожен промах потрібно пробігти стандартне штрафне коло, довжина якого складає 150 метрів.

Які шанси побачити дисципліну на Кубку світу?

Вже третій рік масстарт-60 входить у програму юніорського чемпіонату світу, також гонки проводяться в межах дорослого та юніорського Кубку IBU. Цілком можливо, що в майбутньому Міжнародний союз біатлоністів внесе розширену гонку з масовим стартом до програми Кубку світу, адже "бойове хрещення" телетрансляцією ця гонка пройшла, нехай навіть на молодіжному рівні.

Швидше за все, на цей експеримент IBU рано чи пізно все ж наважиться – це питання часу. А вже далі все залежатиме від рейтингів телетрансляцій – якщо ця дисципліна сподобається глядачам, у неї будуть всі шанси стати повноцінною та якщо не витіснити звичний масстарт, то чергуватися з ним, як це зараз відбувається з короткими та класичними індивідуальними гонками.

Нам же хочеться сподіватися, що в майбутньому масстарти на Кубку світу, на відміну від цього сезону, будуть проходити за участі українок – і збільшення кількості учасників може цьому посприяти. Та ще краще буде, якщо Олександра Меркушина зможе наробити шереху у цій дисципліні не лише серед юніорів, а й на найвищому рівні дорослого біатлону.