Меркушина-молодша зупинилася за крок від медалі ЮЧС-2026 у спринті
Українська біатлоністка Олександра Меркушина посіла четверте місце в спринті у віковій категорії U-21 на юніорському чемпіонаті світу 2026 року в німецькому Арбері. Від бронзи її відділили всього 2,4 секунди. Окрім неї, у топ-10 також фінішувала Тетяна Тарасюк, яка посіла 9 місце.
Цей результат дозволив Тарасюк достроково завоювати Малий кришталевий глобус Юніорського кубку IBU в заліку спринтів.
Перемогу в гонці здобула латвійка Естере Вольфа, яка випередила фінку Інкку Хамалайнен і господарку змагань, німкеню Сідні Вюстлінг.
Підсумкові результати:
1. Естере Вольфа (Латвія) (1+0) 21:39.8
2. Інка Хамалайнен (Фінляндія) (1+0) +53.9
3. Сінді Вюстлінг (Німеччина) (1+0) +1:07.2
4. Олександра Меркушина (Україна) (2+1) +1:09.6
5. Манца Цасерман (Словенія)(1+0) +1:18.7
6. Сільє Берг-Кнутсен (Норвегія) (2+0) +1:32.9
...
9. Тетяна Тарасюк (Україна) (0+1) +1:51.3
16. Валерія Шейгас (Україна) (0+0) +2:28.9
42. Поліна Пуцко (Україна) (2+0) +4:08.7
Раніше в жіночому спринті у віковій категорії U-19 16-ю стала Аліна Хміль.