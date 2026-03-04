Меркушина-молодша зупинилася за крок від медалі ЮЧС-2026 у спринті

Українська біатлоністка Олександра Меркушина посіла четверте місце в спринті у віковій категорії U-21 на юніорському чемпіонаті світу 2026 року в німецькому Арбері. Від бронзи її відділили всього 2,4 секунди. Окрім неї, у топ-10 також фінішувала Тетяна Тарасюк, яка посіла 9 місце.

Цей результат дозволив Тарасюк достроково завоювати Малий кришталевий глобус Юніорського кубку IBU в заліку спринтів.

Перемогу в гонці здобула латвійка Естере Вольфа, яка випередила фінку Інкку Хамалайнен і господарку змагань, німкеню Сідні Вюстлінг.

Підсумкові результати:

1. Естере Вольфа (Латвія) (1+0) 21:39.8

2. Інка Хамалайнен (Фінляндія) (1+0) +53.9

3. Сінді Вюстлінг (Німеччина) (1+0) +1:07.2

4. Олександра Меркушина (Україна) (2+1) +1:09.6

5. Манца Цасерман (Словенія)(1+0) +1:18.7

6. Сільє Берг-Кнутсен (Норвегія) (2+0) +1:32.9

...

9. Тетяна Тарасюк (Україна) (0+1) +1:51.3

16. Валерія Шейгас (Україна) (0+0) +2:28.9

42. Поліна Пуцко (Україна) (2+0) +4:08.7

Раніше в жіночому спринті у віковій категорії U-19 16-ю стала Аліна Хміль.