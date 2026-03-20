Троє українців виступлять у гонках переслідування на етапі Кубку світу в Голменколлені

Українські біатлоністи Олександра Меркушина, Христина Дмитренко та Віталій Мандзин кваліфікувалися до гонок переслідування на етапі Кубку світу в норвезькому Голменколлені.

Для решти представників збірної України поточний змагальний сезон завершено.

У чоловічому спринті Віталій Мандзин із однією хибою фінішував на 17 позиції. У жіночому спринті Олександра Меркушина без промахів посіла 14 місце, що стало її найкращим результатом на Кубку світу, а Христина Дмитренко стала 52-ю.

Для Богдана Борковського, Богдана Цимбала, Анастасії Меркушиної, Дарини Чалик, Олени Городної та Юлії Джими міжнародний змагальний сезон завершився, оскільки спортсмени не потрапили до топ-60.

Жіноча гонка переслідування на 10 кілометрів відбудеться 21 березня о 15:45, а чоловічий персьют на 12.5 кілометра розпочнеться о 17:15.