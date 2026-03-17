Голменколлен-2026. Де та коли дивитися гонки дев'ятого етапу Кубку світу

Денис Шаховець — 17 березня 2026, 10:35
Дмитро Підручний
У четвер, 19 березня, в норвезькому Голменколлені жіночим спринтом розпочнеться дев'ятий, заключний етап Кубку світу з біатлону сезону-2025/26.

Також у програмі етапу гонки переслідування та масстарти серед чоловіків та жінок. Усього буде проведено 6 гонок. Змагання триватимуть до 22 березня включно.

Розклад етапу Кубку світу в Голменколлені

  • 19.03.2026 | 17:15 | Спринт 7.5 км, жінки
  • 20.03.2026 | 17:15 | Спринт 10 км, чоловіки
  • 21.03.2026 | 15:45 | Гонка переслідування 10 км, жінки
  • 21.03.2026 | 17:15 | Гонка переслідування 12.5 км, чоловіки
  • 22.03.2026 | 14:45 | Масстарт 12.5 км, жінки
  • 22.03.2026 | 17:45 | Масстарт 15 км, чоловіки

В Україні офіційним транслятором біатлону є Суспільне мовлення. Усі гонки у прямому етері покажуть телеканал "Суспільне Спорт" та регіональні канали Суспільного.

"Чемпіон" проведе текстові онлайн-трансляції усіх гонок дев'ятого етапу Кубку світу.

