Україна втратила ще одного біатлоніста на останній спринт сезону Кубку світу

У п'ятницю, 20 березня, відбудеться спринт на останньому етапі Кубку світу-2025/26 з біатлону в Голменколлені й Україна в ньому використає не повну квоту.

Про це повідомляє IBU.

Через проблеми зі здоров'ям капітан "синьо-жовтих" Дмитро Підручний завчасно завершив сезон. Перед початком гонки стало відомо про ще одну втрату.

Артем Тищенко не братиме участь у змаганні. Він мав стартувати під 94-м номером.

Тож Україну представлятимуть три біатлоністи. На трасу вийдуть Віталій Мандзин, Богдан Борковський і Богдан Цимбал.

Зазначимо, що гонка розпочнеться о 17:15 за київським часом.

Нагадаємо, що саме за результатом цієї гонки буде визначена квота України на наступний сезон Кубку світу. Наразі "синьо-жовті" відстають від Словенії в заліку Кубку націй на 65 очок, які треба відіграти, щоб зберегти п'ятьох представників.