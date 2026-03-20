Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Біатлон

Україна втратила ще одного біатлоніста на останній спринт сезону Кубку світу

Денис Іваненко — 20 березня 2026, 16:57
Артем Тищенко
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

У п'ятницю, 20 березня, відбудеться спринт на останньому етапі Кубку світу-2025/26 з біатлону в Голменколлені й Україна в ньому використає не повну квоту.

Про це повідомляє IBU.

Через проблеми зі здоров'ям капітан "синьо-жовтих" Дмитро Підручний завчасно завершив сезон. Перед початком гонки стало відомо про ще одну втрату.

Артем Тищенко не братиме участь у змаганні. Він мав стартувати під 94-м номером.

Тож Україну представлятимуть три біатлоністи. На трасу вийдуть Віталій Мандзин, Богдан Борковський і Богдан Цимбал.

Зазначимо, що гонка розпочнеться о 17:15 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію спринту.

Нагадаємо, що саме за результатом цієї гонки буде визначена квота України на наступний сезон Кубку світу. Наразі "синьо-жовті" відстають від Словенії в заліку Кубку націй на 65 очок, які треба відіграти, щоб зберегти п'ятьох представників.

Читайте також :
Кубок світу з біатлону Артем Тищенко Голменколлен

Артем Тищенко

Останні новини