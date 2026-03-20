Легрейд здобув шосту поспіль перемогу на Кубку світу, вигравши спринт у Голменколлені

Норвезький біатлоніст Стурла Легрейд виграв спринтерську гонку на домашньому етапі Кубку світу в Голменколлені.

29-річний спортсмен пробіг одне коло штрафу та виграв близько 4 секунд у французів Емільєна Жаклена та Еріка Перро, які з ідентичною якістю стрільби склали йому компанію на п'єдесталі.

Для Легрейда це вже шоста поспіль перемога на Кубку світу, враховуючи естафети. Раніше він виграв всі гонки в естонському Отепя та дві гонки на етапі у фінському Контіолахті.

Також завдяки цій перемозі Легрейд виграв Малий кришталевий глобус у заліку спринтів, випередивши шведа Себастьяна Самуельсона за числом перемог при рівній кількості очок.

24-річний Перро після цієї гонки достроково виграв перший в кар'єрі Великий кришталевий глобус.

Найкращим серед українців став Віталій Мандзин, який з одним промахом у пасиві посів 17 місце. Натомість Богдан Борковський та Богдан Цимбал не потрапили до топ-60, для них сезон достроково завершився.

Кубок світу. Голменколлен. Чоловічий спринт

1. 🥇 Стурла Лаграйд (1+0) 25:21,4

2. 🥈 Емільян Жаклян (0+1) +3,9

3. 🥉 Ерік Перро (0+1) +4,6

...

17. Віталій Мандзин (1+0) +1:19,7

73. Богдан Борковський (2+1) +3:05,0

88. Богдан Цимбал (1+1) +3:54,1

Нагадаємо, раніше завчасно завершили сезон українці Дмитро Підручний та Артем Тищенко, через що команда Надії Бєлової не закрила повну квоту на останній спринт сезону.