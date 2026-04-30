Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Біатлон

Збірна України розпочне підготовку до сезону-2026/27 у травні

Олександр Булава — 30 квітня 2026, 16:59
Збірна України розпочне підготовку до сезону-2026/27 у травні
Сергій Семенов
biathlon.com.ua

Тренерський штаб збірної України з біатлону визначився з датою початку зборів чоловічої команди.

Про це повідомляє Biathlonnews.

Перша команда під керівництвом Сергія Семенова розпочне підготовку до сезону вже 19 травня у Сянках. Але перед цим 16-го травня планується заїзд до Східниці.

Чоловіча команда Б свій підготовчий збір розпочне у Буковелі 19-го травня.

Зазначимо, що до команди А увійшли: Володимир Аксюта, Богдан Борковський, Антон Дудченко, Тарас Лесюк, Віталій Мандзин, Денис Насико, Дмитро Підручний та Сергій Супрун.

Артем Тищенко та Богдан Цимбал розпочнуть сезон у команді Б.

Нагадаємо, напередодні збірні України з біатлону очолили колишні титуловані біатлоністи Сергій Семенов та Оксана Хвостенко. Вони замінили старожилів вітчизняного тренерського корпусу – Миколу Зоца та Надію Бєлову.

Семенов збірна України з біатлону

Семенов

Останні новини