Збірна України розпочне підготовку до сезону-2026/27 у травні
Тренерський штаб збірної України з біатлону визначився з датою початку зборів чоловічої команди.
Про це повідомляє Biathlonnews.
Перша команда під керівництвом Сергія Семенова розпочне підготовку до сезону вже 19 травня у Сянках. Але перед цим 16-го травня планується заїзд до Східниці.
Чоловіча команда Б свій підготовчий збір розпочне у Буковелі 19-го травня.
Зазначимо, що до команди А увійшли: Володимир Аксюта, Богдан Борковський, Антон Дудченко, Тарас Лесюк, Віталій Мандзин, Денис Насико, Дмитро Підручний та Сергій Супрун.
Артем Тищенко та Богдан Цимбал розпочнуть сезон у команді Б.
Нагадаємо, напередодні збірні України з біатлону очолили колишні титуловані біатлоністи Сергій Семенов та Оксана Хвостенко. Вони замінили старожилів вітчизняного тренерського корпусу – Миколу Зоца та Надію Бєлову.