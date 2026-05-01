Жіноча збірна України під керівництвом Хвостенко визначилася з датами перших зборів

Тренерський штаб жіночої збірної України з біатлону визначився з датами перших навчально-тренувальних зборів.

Про це повідомляє Biathlonnews.

Основна команда під керівництвом Оксани Хвостенко розпочне підготовку 26 травня у Східниці Львівської області. Перший збір триватиме до 31 травня.

1 червня жіноча команда вирушить до Австрії, де продовжить підготовку до нового сезону. Цей збір триватиме до 18 червня.

Зазначимо, що до команди А увійшли: Олена Городна, Христина Дмитренко, Ксенія Приходько, Поліна Пуцко, Христина Руда, Лілія Стеблина, Тетяна Тарасюк, Вікторія Хвостенко, Аліна Хміль, Дарина Чалик, Ірина Шевченко, Валерія Шейгас.

Натомість Юлія Джима, Валерія Дмитренко, Анастасія Меркушина та Олександра Меркушина розпочнуть сезон у команді "Б".

Нагадаємо, що у квітні відбулися зміни на тренерському містку збірної України з біатлону. Жіночу команду очолила п'ятиразова призерка чемпіонатів світу Оксана Хвостенко. На цій посаді вона змінила Надію Бєлову, яка працюватиме консультантом у чоловічій юніорській команді.