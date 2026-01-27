Європершість "на розігріві" Олімпіади. 20 градусів морозу, зіркові дублери, скромні призові. Прев’ю Євро-2026

Етапи Кубку світу, чемпіонат Європи, Олімпійські ігри. Кажуть, біатлону багато не буває, але в олімпійський рік це не зовсім так. І хоч європейська першість в ранжирі популярності перерахованих змагань однозначно буде третьою, вона обіцяє бути по-своєму цікавою, зі своїми інтригами та новоспеченими чемпіонами.

Туди переважно поїдуть атлети, які не потрапили у свої олімпійські команди. Але їхнє бажання довести свою силу і статус зроблять ці змагання захопливими. Популярність матчу Реал – Барселона не сильно страждає, навіть якщо на поле вийдуть не основні склади. Статус є статус.

Отож, 28 січня в норвезькому Шушені стартує відкритий чемпіонат Європи. Між шостим етапом Кубку світу та Олімпіадою, яка стартує 8 лютого – офіційних стартів у біатлонній програмі більше немає. Тому ця першість – ще й нагода для вболівальників пережити передолімпійську порожнечу.

У лютий мороз – під олімпійський Ліллегаммер

Локація в Шушені, що прийматиме першість, – відома в біатлонних колах. Час від часу там відбуваються другорядні європейські змагання, часто там проводять і внутрішню відкриту першість. Розташований Шушен в центральній Норвегії, за 20 кілометрів від Ліллегаммера, де в 1994-му відбувались зимові Олімпійські Ігри.

Відкритий чемпіонат Європи рідко збирає навіть половину від світового бомонду. Щільний графік етапів Кубку світу, чемпіонатів світу або ж Олімпіади не дає можливості розірватись. Тому майже всі топкраїни своїх атлетів туди не делегують. Натомість для менш зіркових – це завжди шанс засвітитись та трохи заробити – від спонсорів, організаторів, національних федерацій чи навіть своїх муніципалітетів.

До речі, вже відомі й суми призових від організаторів чемпіонату. В особистих гонках нагородять перших 10 місць. Золото оцінили в 5500 євро. Десята позиція – 300. Команда-переможець в естафеті отримає 9000 євро, восьма – 800.

Фінансова складова для українських атлетів дещо інша. В Україні традиційно діє система нарахування балів за зайняті місця на континентальних першостях і залежно від результатів фінансуються витрати на рік. Тому біатлонне Євро завжди було хорошою можливістю забезпечити собі відносно безпроблемний рік. Хоча в нинішніх реаліях заробити багато, мабуть, буде непросто.

Та попри все, конкуренція має бути запеклою. В жіночій команді Франції будуть виступати Софі Шово, Паула Боте, Жілон Гігонна – біатлоністки, які вже мають ім'я і на більш високому рівні. Але це ж дубль. Та всі розуміють, що таке "французький дубль". Те ж саме і про норвежок – Юні Арнеклейв, Сірі Скар, Каролін Ердаль, в чоловіків Ісак Фрей, Свере Аспенс – це вже також імена і навіть призери етапів Кубку світу.

Переважно атлетів другого, але досить потужного ешелону привезуть німці, фіни, шведи. Господарі норвежці, попри всю зацикленість на змаганнях вищого рангу, – в домашніх стінах будуть "вгризатися в сніг", і номер ніхто відбувати не буде. Тому й буде дуже цікаво.

Додасть інтриги, щоправда, зі знаком "мінус", скандинавська погода. Вона там буде дещо "українською". В змагальні дні вночі близько 20 морозу, вдень буде "теплішати" до -10.

"На термометру мінус 17 зранку, але відчувається десь як -10. Тому що сонце на всю трасу потрапляє, тому й відчувається набагато тепліше. Натурального снігу навкруги вистачає" – розповів Чемпіону з Шушена біатлоніст української збірної ЧЄ Михайло Хміль.

Оцінити прекрасну зиму та пройти віртуально всю трасу можна разом з Анастасією Меркушиною:

Українська команда – "Dum spiro spero"

Українська команда зазвичай з Європершості поверталась з медалями. Але що далі – то тяжче. Показовим був минулий чемпіонат, про це нижче. Але як каже латинською відомий вислів – поки живу, сподіваюсь.

Цьогоріч здобути нагороди буде вкрай непросто. Доведеться виступати без зірок, які зазвичай хоч і неповним складом, але на чемпіонат навідувались, щоб допомогти зробити результат.

Добре, що минулого тижня в Європі "нашумів" український юніорський біатлон. ЮЧЄ став найуспішнішим для "синьо-жовтих" за останніх 6 років. Юніорська збірна України з біатлону посіла третє місце в медальному заліку чемпіонату Європи. В активі "синьо-жовтих" – три нагороди різного ґатунку.

У складі жіночої команди будуть представники й молодіжного крила. Хоча, мабуть, це все ж таки не стільки через заслуги, як через відсутність "олімпійців". В будь-якому разі – десь треба набиратись дорослого досвіду.

Україну в Шушені представлятимуть Анастасія Меркушина, Валерія Дмитренко, Лілія Стеблина, Тетяна Тарасюк, Надія Бєлкіна, Ксенія Приходько та Вікторія Хвостенко.

Лілія Стеблина biathlon.com.ua

Анастасія Меркушина не потрапила до олімпійської команди, але в її активі чимало нагород Європершості. На Євро-2023 українка здобула золото в спринті, за спиною залишила чимало іменитих біатлоністок, які зараз змагаються на найвищому рівні. Зокрема, норвежки Арнеклейв, Кіркейде, болгарка Тодорова, Рішар з Франції…

Валерія Дмитренко та Лілія Стеблина також представниці першої команди, але навіть рідке сито відбору не пройшли. Ще одне місце за спортивним принципом розіграли Анна Кривонос та Надія Бєлкіна. Вибір тренерів прийшовся на останню.

Шанси на медалі?

Куди ж без них. Теоретично найкращі вони в досвідченої Меркушиної. Але хіба що в індивідуальній гонці. Принаймні, так нам кажуть відчуття, які базуються на вмінні українки якісно провести стрільбу. В спринті навіть з чистою стрільбою також буде складно. Хоча найкращий результат в сезоні, 17 місце, Меркушина продемонструвала саме в спринті.

Тетяна Тарасюк – чемпіонка та призерка Європи серед юніорів, але в Норвегії буде значно вища конкуренція. Валерія Дмитренко також теоретично може поборотись за непогані позиції.

Загалом, швидкістю наші дівчата особливо вразити навряд чи зможуть, але якщо "стрельнуть", тоді й "вистрелять". Те ж саме стосується і гонки переслідування. Зачепитись за вигідне місце в спринті (у гонці переслідування, нагадаємо, атлети стартують згідно з позиціями, здобутими у спринті) і поборотись у персьюті – важко, але можливо.

Чоловіча команда також не зможе розраховувати на своїх "топів", але за плечима кількох із них є міжнародний досвід.

Склад команди: Артем Тищенко, Денис Насико, Богдан Цимбал, Сергій Супрун, Михайло Хміль, Олександр Пономаренко, Роман Боровик.

Артем Тищенко biathlon.com.ua

Богдан Цимбал – давній представник першої команди, але олімпійський відбір не пройшов. Так само як і Артем Тищенко, який став одним з героїв тогорічного Євро, про це – далі. Сергій Супрун ходить під першою командою, але поки що в неї влитися повноцінно не може. Чемпіонат Європи – це дуже хороша можливість продемонструвати рівень. А якщо ще й вдасться здобути медаль – взагалі буде класно. А для дебютанта Михайла Хміля – це можливість набратися неоціненного досвіду і стукати в першу команду.

Здобутки українців. Торік приїхали з Євро з порожніми руками

Минулий чемпіонат Європи відбувся в італійському Мартел-валь-Мартелло. В індивідуальній гонці кращим з українців був Артем Тищенко. Щоправда, з ідеальною стрільбою посів лише 15 місце. Хоча й склад учасників тоді був потужним завдяки участі багатьох норвежців, які вже перейшли в основну команду.

Лілія Стеблина в індивідуалці була 18-ю. Тищенко закрив чільну двадцятку в спринті, знову з 100-відсотковим результатом в стрільбі. Чотири вогневих рубежі без хиб українець провів і в гонці переслідування, але це не дозволило поборотись бодай за місце в десятці. Титул найкращого снайпера чемпіонату – слабка втіха.

У спринті 12 позицію посіла Олександра Меркушина. І також не змогла покращити результат в персьюті.

Чоловіки в естафеті були на 8 місці. (Тищенко, Мандзин, Дудченко, Лесюк). Як і жінки (Петренко, Городна, Меркушина, Дмитренко). Вперше з 2022 року та вшосте за всю історію українські біатлоністи не здобули нагород на Європершості... Остання українська медаль – бронза Христини Дмитренко в спринті на Євро-2024.

Програма та календар етапу

В календарі, зазначимо, цьогоріч немає змішаних естафет. Здається саме в цій дисципліні українці могли б зібрати хорошу четвірку і поборотись за медалі. Але доведеться робити це окремо.

Розпочнеться чемпіонат з повноцінних, не коротких, індивідуальних гонок. Потім спринти та переслідування. Програма розрахована на короткий проміжок часу, тому й буде нелегко. А ще й згаданий лютий мороз.

28 січня. 11.20 Індивідуальна гонка, чоловіки

28 січня. 15.30 Індивідуальна гонка, жінки

30 січня. 11.45 Спринт, чоловіки

30 січня. 15.30 Спринт, жінки

31 січня. 11.45 Гонка переслідування, чоловіки

31 січня. 14.30 Гонка переслідування, жінки

01 лютого. 11.40 Естафета, чоловіки

01 лютого. 14.45 Естафета, жінки

Офіційним транслятором чемпіонату Європи в Україні є Суспільний мовник. Сподіваємось на гарячі новини з морозного Шушена!