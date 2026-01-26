Чоловіча збірна України оголосила заявку на чемпіонат Європи 2026

Тренерський штаб чоловічої збірної України з біатлону на чолі з Надією Біловою визначився зі складом на чемпіонат Європи 2026.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

У гонках Євро-2026 візьмуть участь біатлоністи, які не потрапили до заявки на Олімпійські ігри. Серед них представник команди "А" Богдан Цимбал, який на етапі Кубку світу у чеському Нове-Место посів 59 місце у короткій індивідуальній гонці.

Більшість складу збірної України на ЧЄ-2026 становлять біатлоністи команди "Б", які після етапу у словацькому Брезно-Осрблі вирушили на збір у норвезький Шушен.

Склад збірної України на чемпіонат Європи 2026: Богдан Цимбал, Денис Насико, Артем Тищенко, Сергій Супрун, Михайло Хміль, Олександр Пономаренко, Роман Боровик.

Зазначимо, що досвід виступів на континентальній першості мають Цимбал, Насико, Тищенко та Боровик. На попередньому чемпіонаті Європи найкращий результат у чоловічих гонках продемонстрував Тищенко, який посів 15 місце в "індивідуалці"

Чемпіонат Європи 2026 з біатлону відбудеться у норвезькому Шушені. Турнір триватиме з 28 січня по 1 лютого. Вісім комплектів нагород буде розіграно в індивідуальних гонках, спринтах, персьютах та класичних естафетах.

Раніше повідомлялося, що Віталій Мандзин посів 23 місце в масстарті на етапі Кубку світу в Нове-Место.