Жіноча збірна України з біатлону оголосила склад на Євро-2026 у Норвегії

Сергій Шаховець — 27 січня 2026, 16:38
Анастасія Меркушина
Тренерський штаб жіночої збірної України визначився зі складом на чемпіонат Європи в Норвегії.

До команди увійшло сім біатлоністок: Надія Бєлкіна, Валерія Дмитренко, Анастасія Меркушина, Ксенія Приходько, Тетяна Тарасюк, Лілія Стеблина та Віктоія Хвостенко – про це "Чемпіону" повідомив тренер команди "Б" Роман Лейбюк.

Зазначимо, що троє біатлоністок нещодавно брали участь в юніорському чемпіонаті Європи в Фінляндії – Тарасюк, Хвостенко та Приходько.

Нагадаємо, чемпіонат Європи стартує в Норвезькому Шушені в середу, 28 січня. В програмі першості – індивідуальні гонки, спринти, гонки переслідування та класичні естафети.

Раніше стало відомо про склад чоловічої збірної України, який поїде на чемпіонат Європи 2026 з біатлону.

