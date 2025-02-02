Снайпер Тищенко, провальне "чітерство" України та домінування Норвегії. Підсумки чемпіонату Європи 2025

У, неділю, 2 лютого, яскравими естафетними гонками закінчилась континентальна першість з біатлону в італійському Мартел-валь-Мартелло. "Чемпіон" підбиває традиційні підсумки пройдешніх гонок.

Український провал

Збірна України з біатлону залишає чемпіонат Європи без медалей, – такий сумний підсумок змагального тижня, що минув. Вперше з 2022-го року та вшосте за всю історію українські біатлоністи не здобули нагород на турнірі.

Навіть "чітерство" тренерського штабу, який на заключні естафети змагань долучив основних біатлоністів, що виступають на Кубку світу, не допомогло. Ба більше, обидві четвірки посіли лише восьме місце у своїх гонках.

Віталій Мандзин та Антон Дудченко biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Розпочався чемпіонат Європи з індивідуальних гонок, де спортсмени намагалися допустити якомога менше промахів, адже кожна хиба – це штрафна хвилина. І найкраще з українців проявив себе Артем Тищенко, який закрив усі 20 мішеней в цій гонці. До речі, стрільба Артема – чи не єдина світла пляма за підсумками континентальної першості.

Тищенко зумів закрити всі мішені в усіх гонках, в яких брав участь! Це 12 вогневих рубежів і 60 пострілів без жодної хиби! Браво! Додати б сюди трохи швидкості ходу – і ціни б такому біатлоністу не було, а так доробок Артема за ідеальної стрільби на цьому чемпіонаті Європи – 15, 20 та 25 місця в особистих гонках…

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Проблема швидкості – не тільки в Артема, а й у всієї команди. Якщо зі стрільбою іноді виходить досить непогано, то ходу як не було, так і не з’явилося. У жінок Олександра Меркушина стала 12-ю в спринті з чистою стрільбою.

Олександра Меркушина Getty Images

Отже, 12 та 15-те місця – найкращі здобутки збірної України на чемпіонаті Європи в особистих гонках (і восьме місце в обох естафетах). До старту чемпіонату світу залишається 10 днів…

Тотальна домінація Норвегії

Чоловіча збірна Норвегії продовжує вигравати все, що тільки заманеться не тільки на етапах Кубку світу та IBU, але тепер вже і на чемпіонаті Європи. Норвежці взяли п’ять з дев’яти можливих нагород в особистих гонках – Фрей та Баккен "золото" в індивідуальній гонці та спринті, Крістансен та Фрей були "срібними" в спринті та гонці переслідування та Аспенсен став третім також в "пасьюті".

І наостанок чоловіча команда виграла естафету з більш ніж двохвилинним гандикапом. Ну і "вишенькою" всієї цієї домінації стало останнє коло Ісаака Фрея в естафеті, на якому він і робив селфі, і обіймався з тренерами, і вітав публіку – красиве знущання з опонентів.

When you're so far ahead that you can even stop for a track-side selfie 😅



Rewatch the last competition of this week on https://t.co/oxS3UGk8CM @eurovisionsport pic.twitter.com/Utdg1IvGH2 — International Biathlon Union (@biathlonworld) February 2, 2025

Гайденберг – норвезький антипод

Все те, що зробили норвежці в чоловічій програмі змагань, зробила шведка Анна-Карін Гайденберг в жіночій! 24-й річна шведка в трьох особистих гонках зуміла взяти три медалі, причому всі нагороди були різного ґатунку! Єдине, що в естафеті Гайденберг не зуміла привести свою команду до медалей, "привізши" навіть коло штрафу на заключній стрільбі. У підсумку лише шостий результат у командній гонці для скандинавок.

Анна-Карін Гайденберг Getty Images

Відкритий чемпіонат Європи

Загалом участь в континентальній першості взяли спортсмени з 36 країн. І виступали в Мартелі не лише європейці, але й представники інших частин світу, враховуючи, що турнір все-таки "відкритий".

Серед "не місцевих" були представники Аргентини, Австралії, Бразилії, Канади, Мексики, США, Узбекистану, Чилі.

Найкращими серед гостей Європи стали американець Пол Шормер (24 місце в "індивідуалці") та канадійка Шайла Руссо, що посіла також 24 місце в гонці переслідування.