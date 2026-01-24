У Копичинцях перервали сесію, сестра з мамою плакали від щастя. Як удома відреагували на "золото" чемпіонату Європи Тарасюків

Тарас Тарасюк та його сестра Тетяна Тарасюк неабияк підсолодили життя українським вболівальникам біатлону, родині та своїм рідним Копичинцям, що на Тернопільщині. Брат та сестра в неймовірній боротьбі здобули золото в одиночній змішаній естафеті на чемпіонаті Європи у Фінляндії.

Унікальність не лише в результаті, а й в сімейній драмі. Не часто на подіумі, та й на змагальній трасі, зустрінеш брата та сестру в одній команді ще й в дуеті. Хоча, якось на чемпіонаті України, щось схоже було.

Про феномен біатлонної родини Тарасюків ми вже детально розповідали.

Але через подвійний тріумф на першості Європи сімейна історія знову на поверхні. Чемпіон розповідає про емоційне закулісся пам'ятного для зимового українського спорту тріумфу на чемпіонаті Європи.

Сінгл, який співають дуетом

Одиночна змішана естафета (сінгл-мікст), нагадаємо, за своїм форматом передбачає 4 зміни – по дві у кожного учасника команди.

Тарас у розмові з Чемпіоном каже, що разом з сестрою мріяли про спільний старт ще з початку сезону, але офіційно обидва потрапили до заявки вже після індивідуальної гонки, яка відбулась за день до естафети.

"Я дуже чекав цієї естафети, очікував на хороший результат. Найважче було дивитись як бігла Таня, бо дуже переживав за неї. Бо коли біжиш сам, то не переживаєш, а робиш свою роботу. А як хтось біжить, то дуже хвилюєшся".

Під час переможного фінішу найбільше запам'ятався закадровий відеофрагмент, коли Тетяна навіть боїться дивитись у зону фінішу, якою мчить до сімейного золота її брат.

І лише коли молодший брат пересікає фінішну лінію – сестра дає волю емоціям. А в Тараса, схоже, сил на радість вже не вистачило…

"Насправді, я теж був дуже здивований і радий хоча на фото і відео цього не помітно. Після фінішу сестра підбігла і сказала, що не може повірити в це і похвалила мене. А мама і сестра (ще одна старша сестра, Ірина також професійна біатлоністка) плакали і тато також був дуже щасливий ", – згадує незабутню мить юний біатлоніст.

У коментарях під популярним відео Тарасюків привітала Міжнародна федерація біатлону.

"Це щось справді особливе! Брат і сестра Тарасюки щойно здобули титул чемпіонів Європи в одиночній змішаній естафеті — вітаємо!"

Теплі слова підтримки були і від олімпійської чемпіонки та землячки з Тернопільщини – Олени Підгрушної.

"Вони чудові!!! Як приємно чути гімн! Браво, Тарасе і Таню!"

"Після гонки я отримав дуже багато привітань, навіть від людей, в яких зараз немає світла, тепла, води. Мене це дуже мотивує працювати далі і не зупинятися. Тепер треба добре підготуватися та максимально проявити себе на Юнацькому чемпіонаті світу", – ділиться з нами своїми емоціями Тарас.

Справи в сторону – на подіумі наші

Загалом, Тарасюки – спортивна гордість Копичинецької громади та області, хоча до успіхів біатлоністів в їх містечку вже звикають.

"Копичинці вже трішки "розбещені" високими результатами і перемогами наших біатлоністів. Часто в громаді дивимось трансляції з чемпіонатів. Але це досягнення є особливо цінним для нас. Ми дуже пишаємось Тетяною і Тарасом" – з гордощами за своїх каже в розмові з Чемпіоном 33-річний міський голова Копичинецької громади Богдан Келічавий.

Як тільки Тарас і Тетяна повернуться додому зі змагань – планують влаштувати теплу урочисту зустріч. Хоча такі заходи організовуються не залежно від їх результатів, каже голова.

"Ми часто на звʼязку з мамою чемпіонів, пані Людмилою. Вона в минулому професійна біатлоністка, а зараз тренує дітей в Копичинцях. Отримую не лише новини про перемоги, але й про невдачі та різні поточні ситуації. Коли була гонка ми саме проводили засідання сесії міськради і ця новина змусила нас на дві хвилини зупинитись, щоб порадіти за своїх та обговорити їх успіх" – каже Келічавий.

У поточному сезоні 20-річна Тетяна Тарасюк здобула п'ять нагород на міжнародних стартах – три в спринті та дві в естафеті.

Для 17-річного Тараса Тарасюк золото європейської першості стало першою медаллю в сезоні 2025/2026. Натомість юний біатлоніст чотири рази фінішував у топ-10.

Юніорський чемпіонат світу відбудеться з 28 лютого по 8 березня в німецькому Арбері.