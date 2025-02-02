Український біатлоніст став найкращим снайпером чемпіонату Європи 2025

На чемпіонаті Європи 2025 з біатлону, що завершився в італійському Мартел-валь-Мартелло, українець Артем Тищенко встановив унікальне досягнення.

31-річний біатлоніст пройшов індивідуальну гонку, спринт, переслідування та естафету, не зробивши жодного промаху. Таким чином він закрив усі 60 мішеней в гонках континентальної першості.

Цікаво, що Артем Тищенко – єдиний учасник чемпіонату Європи 2025, що пройшов без промахів усі 12 вогневих рубежів. При цьому найкращий особистий виступ наш земляк показав в індивідуальній гонці, де посів 15 місце.

Ба більше, навіть в особистих гонках у Мартелі жоден інший біатлоніст не пройшов усі стрільби без промахів.

Читайте також : Україна посіла 8 місце у чоловічій естафеті та завершила чемпіонат Європи 2025 без медалей

Попри ідеальну стрільбу, Тищенко дуже повільний на дистанції, через що він не зміг поборотися за вищі місця. Водночас саме Артем був найкращим у складі збірної України в усіх трьох чоловічих особистих гонках.

Нагадаємо, збірна України не здобула жодної медалі на чемпіонаті Європи 2025. Востаннє наші земляки залишали континентальну першість із порожніми руками у 2022-му.