Закрити сезон у Буковелі, попрощатись із легендами. Прев’ю весняного чемпіонату України

Відшумів гучний сезон, він і досі шумить в голові, але вже кличе рідний дім. Тут і сніг не такий, і тривоги з вибухами, але після тривалих роз'їздів, як не крути, тягне додому. А стрункі прикарпатські смереки пахнуть по-особливому…

Березневу частину чемпіонату України, як і минулого року, приймає Буковель. Участь у національній першості візьме більша частина основних жіночої та чоловічої команд, вже вдруге чемпіонат буде транслюватись на телебаченні. І хоч міжнародний сезон минув не так, як хотілося, але чимала увага до домашніх перегонів, звісно, є. Попри все, тут завжди знайдеться місце спортивним інтригам, сенсаціям та відкриттям! А цього року в межах першості відбудеться ще одна знакова подія…

"Каша" ще не закипіла, а "холодець" тримається купи

Погода – чинник найбільш важливий, коли мова йде про березневий біатлон. Та й в перший зимовий місяць далеко не завжди з цим все добре. Нагадаємо, що у грудні через відсутність снігу провести повноцінну першість не вдалося.

Взимку сніг тримався, але березень видався теплим. Хоча й по-біатлонному не безнадійним. Біла ковдра якось дочекалась блудних синів та доньок. А сніг, коли дозволяла погода, періодично надстрілювали. Минулого березня, до речі, змагалися вже у залишках весняної каші. Але ми не Гренландія.

На світлинах з юнацької першості, яка передувала основній, зима була ще у класній формі. На час проведення чемпіонату очікується денна плюсова температура, можливі опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Типова кінцівка березня. Але в розмовах з організаторами змагань було чутно оптимізм – траса протримається в робочому стані протягом і основної першості.

Підручний під питанням, Віта Семеренко в особливій ролі, телевізійники напоготові

Склад учасників першості зазвичай є найбільшою загадкою. Тут немає такого, що всі учасники біжать в усіх гонках. Лідери частину гонок ігнорують з ряду причин – втома, щільні графіки, індивідуальні графіки. Переважно участь беруть усі біатлонні регіони: Чернігівська, Сумська, Тернопільська, Волинська, Харківська, Київська, Закарпатська, Львівська області, а також місто Київ.

Часто регіони, якщо дозволяє кадровий потенціал, виставляють дві команди. Досить часто в дорослому розряді участь беруть юніори. Є ще й фінансові та кар'єрні стимули – внутрішні змагання також дають можливість отримати заробітну плату, відібратись у різні збірні, отримати спортивні звання. Там своя кухня.

А ще цьогорічна першість ознаменується неординарною подією – запланована церемонія прощання з легендами біатлону – олімпійськими чемпіонками Оленою Підгрушною та Вітою Семеренко.

"28 березня, під час чемпіонату України з біатлону, відбудеться церемонія завершення нашої спортивної кар'єри. Запрошуємо вас розділити з нами цей особливий момент. Будемо щасливі бачити кожного, хто був частиною цього шляху – на трасі, на тренуваннях і поза ними. Дякуємо всім за підтримку протягом цих років. Будемо раді бачити вас поруч у цей важливий день", – написала в соцмережах Віта Семеренко.

Звичайно, хотілося б, аби такі заходи відбувалися в мирний час, було б багато фанатів та інших яскравих моментів. Але ми не обираємо час, в який довелося жити. Хоча й вже добре, що така подія припала саме на чемпіонат України, а це додасть йому певної медійності. Українській першості, причому в будь-якому виді спорту, вона точно зайвою не буде.

Вже другий рік поспіль ЧУ наживо транслюватиме телебачення. Здавалося б, у цьому немає чогось екстраординарного та прогресивного, але все ж таки є. Зазначимо, що суспільний мовник не покаже лише останні гонки – естафети. Коментувати змагання, як і торік, буде Андрій Сухецький.

Підозрюємо, що це через відсутність рейтингу трансляції, адже повноцінних сильних четвірок в силу різних причин не так і багато. І з цим щось потрібно робити. Естафети мають бути апогеєм чемпіонату, його маркетинговою фішкою, але точно не навпаки. Питання тут не до телевізійників, а скоріше до організаторів.

За два тижні до старту чемпіонату Дмитро Підручний та Віталій Мандзин ще не знали, в яких саме дисциплінах будуть виступати. А потім ще Підручний заявив, що змушений достроково завершити міжнародний сезон. Хоча й не виключив участі в національних перегонах.

Богдан Борковський сказав "Чемпіону", що планує брати участь майже в повній змагальній програмі.

Через проблеми зі здоров'ям навряд чи зможе стартувати Степан Кінаш – володар "золота" минулого березневого чемпіонату в одиночній змішаній естафеті.

До речі, деяких біатлоністів основи, зокрема Антона Дудченка, можна було побачити на фото з Буковелі ще за кілька днів до чемпіонату, адже в межах юніорської першості, нагадаємо, проводились гонки ще грудневого чемпіонату.

ЧУ-2025. Запалював Борковський та Меркушині

Минула березнева першість подарувала чимало яскравих моментів. В одиночній змішаній естафеті "бронзу" здобули Богдан Борковський та легендарна Віта Семеренко.

У суперспринті Богдан Борковський в контактному фініші на 0,1 секунди випередив Антона Дудченка.

У жінок у цій дисципліні "золото" та "срібло" здобули сестри Олександра та Анастасія Меркушині. Меркушина-молодша кінцівку міжнародного сезону провела потужно. А за тиждень до ЧУ на етапі Кубку світу в Голменколені 21-річна атлетка видала найкращу гонку в кар'єрі. Тож до Буковелю чемпіонка світу юніорської першості їде головною зіркою жіночої команди!

Чоловічу естафету тоді, нагадаємо, виграла тернопільська "дрім-тім" – Лесюк, Дудченко, Мандзин, Підручний. Зазначимо, корінних тернополян в тій команді лише двоє – Мандзин та Підручний. Але представляти іншу область – не заборонено. І таких прикладів вистачає.

У жінок перемогу тоді здобув Київ, без Юлії Джими в складі. Чи буде титулована біатлоніска стартувати зараз – за кілька днів до початку першості було невідомо. Ми спілкувалися з біатлонними функціонерами з цього приводу, але конкретної відповіді, щодо участі Джими не було.

Програма змагань. Мінус дві видовищних гонки

У програмі змагань є певні зміни. Цьогоріч не буде суперспринту та одиночної змішаної естафети. Так вирішили організатори. Але й без цих цікавих дисциплін – має бути цікаво!

25 березня: офіційне тренування

26 березня (трансляція 11.00) Змішана естафета: Жінки + чоловіки 2008 р.н. та старші – 2 × 6 км + 2 × 7,5 км

27 березня: Офіційне тренування

28 березня (трансляяція о 11:45) Спринт: Жінки – 7,5 км, (трансляція о 14:00) чоловіки – 10 км

29 березня (трансляція о 10:30) Масстарт: Жінки – 10 км, чоловіки – 12,5 км

30 березня: Офіційне тренування

31 березня: Естафета. Жінки – 4 × 6 км, чоловіки – 4 × 7,5 км

Трансляції чемпіонату України з біатлону будуть доступні на Суспільному. "Чемпіон" забезпечить оперативними новинами зі змагальної траси. Круті схили українського Прикарпаття кличуть офіційно попрощатись із сезоном 2025/26!