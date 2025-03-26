Досвід плюс молодість. Борковський розповів про спільну з Вітою Семеренко бронзу на ЧУ-2025

Український біатлоніст Богдан Борковський у дуеті з легендарною Вітою Семеренко здобув бронзу в одиночній змішаній естафеті в межах чемпіонату України, який розпочався в Буковелі.

20-річний атлет та олімпійська чемпіонка виступають за Сумську область. Ця пара унікальна з огляду на різницю у віці – понад 18 років.

"Добре, що зі мною в команді була Віта Семеренко, яка класно працювала на стрільбі та на дистанції. Бігти в парі з олімпійською чемпіонкою – це класний досвід. Це вже моя друга в кар’єрі естафета з Вітою Семеренко, але в попередній гонці не було медалі. А сьогодні мені приємно бути з нею разом на п’єдесталі. Загалом, третя позиція – хороша для нас, але ще раз кажу – завжди можна краще", – сказав Борковський в ексклюзивному коментарі "Чемпіону".

Богдан Борковський та Віта Семеренко Фото Валентини Цербе-Несіної

Біатлоніст також зазначив, що не повністю задоволений своєю стрільбою в гонці. Пов’язує це з втомою, яка накопичилася протягом сезону.

"Стрільба сьогодні була складною. Мабуть, дається взнаки психологічний стан, бо під кінець сезону вже всі максимально виснажені. Тому й мав проблеми. Загалом, весна, складні погодні умови, сніг дуже вологий, розсипчастий. Але радує, що він є, і в нас є змога змагатися. Всі були в рівних умовах, легко нікому з учасників не було. Всі хотіли показати найкращі результати, виходячи з тих умов, які є".

Бронзовий призер сингл-мікста також прокоментував наявність телетрансляції гонки чемпіонату на "Суспільному". Адже раніше такого в історії вітчизняного біатлону та телебачення ще не було.

"Досить гарна новина, що була телевізійна трансляція. Я вважаю, що це класно. Біатлон у нас розвивається навіть у такий складний час, вболівальники мають змогу дивитися змагання, вболівати за спортсменів. Ще й у прямому ефірі – я гадаю, це гарний початок", – зазначив біатлоніст.

Нагадаємо, Богдан Борковський здобув дві золоті та одну бронзову нагороди на Всесвітній Універсіаді 2025 в італійському Турині.

Віта Семеренко виграла золото Олімпіади-2014 у складі естафетної команди, а також особисту бронзову медаль у спринті.

27 березня на чемпіонаті України відбудуться суперспринти серед чоловіків та жінок.