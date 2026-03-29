Не вистачило сил і досвіду: Чалик – про втрачене чемпіонство у масстарті

Дарина Чалик прокоментувала здобуття срібної медалі в масстарті на чемпіонату України 2026, що проходить у Буковелі.

Слова 24-річної біатлоністки цитує Суспільне Спорт.

На фініші гонки розгорнулася запекла боротьба за "золото" між Чалик та Олександрою Меркушиною. У підсумку лише 0,4 секунди відділили Дарину від чемпіонства.

"Мабуть, і сил не вистачило, і досвіду. Це було перше для мене фінішне коло, що боротьба за перше місце. Мабуть, десь і тактично програла, і фізично, але все ж, мабуть, більше тактично. У чому саме програла? Можливо, десь треба було раніше вийти вперед, але засумнівалася у собі, бо четверте коло важко далося. Мабуть, це була помилка – треба було виходити вперед", – сказала Чалик.

Нагадаємо, що Олександра Меркушина стала чемпіонкою України в масстарті. На рахунку 21-річної спортсменки також "золото" у спринті.

