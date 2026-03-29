Олександра Меркушина виграла масстарт на чемпіонаті України 2026

21-річна біатлоністка Олександра Меркушина виграла гонку з масовим стартом на весняному чемпіонаті України 2026, що проходить у Буковелі.

На останньому Олександра боролася за перемогу з Дариною Чалик. Обидві біатлоністки пробігли по три кола штрафу й показували приблизно однакову швидкість, долю "золота" та "срібла" на фініші вирішили лише кілька десятих секунди.

На третій щабель п'єдесталу піднялася старша сестра тріумфаторки гонки Анастасія Меркушина, яка залишила незакритими чотири мішені. Усього в в масстарті взяли участь 12 спортсменок.

Чемпіонат України 2026. Жіночий масстарт

1. 🥇 Олександра Меркушина (0+1+2+0) 32:42,3

2. 🥈 Дарина Чалик (2+1+0+0) +0,4

3. 🥉 Анастасія Меркушина (0+1+1+3) +1:56,7

4. Ірина Шевченко (0+0+3+1) +3:06,6

5. Марія Голоборода (2+1+0+1) +4:05,7

6. Лариса Кондрашова (2+1+1+2) +4:29,0

7. Вікторія Потрогош (0+2+1+1) +4:35,8

8. Лілія Стеблина (3+3+2+3) +5:03,0

9. Варвара Калита (1+0+4+2) +6:28,5

10. Анастасія Березовська (1+2+2+2) +7:45,0

11. Анна Хомюк (2+1+2+0) +8:58,7

12. Єкатерина Машталер (5+5+2+3) +11:17,1

Нагадаємо, напередодні Олександра Меркушина також стала чемпіонкою України у спринті.

Також сьогодні, 29 березня, в межах чемпіонату України в Буковелі відбудеться чоловічий масстарт. Початок запланований на 12:15.