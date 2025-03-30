Засікав час в голові, кабелі тягнули в зливу. Телевізійники розповіли про залаштунки прем’єрної трансляції чемпіонату України

Відгримів чемпіонат України з біатлону, а разом з ним пішов в історію ще один сезон. І якщо для світового біатлону ця історичність полягає у виході на пенсію легендарних норвежців братів Бо, то для нас історичну цінність мають речі куди більш приземлені, але не менш важливі.

Вітчизняну біатлонну першість вперше транслювали на телебаченні! З погляду технічної революції, не така вже й дивина для нинішніх часів, але ж раніше таких трансляцій не було. Чому – то вже інше питання. А тут такий прорив, ще й під час війни!

"Немає якихось особливих відчуттів, але, звісно, усвідомлення того, що це перша в історії трансляція чемпіонату України, додає важливості цій події", – розповідає "Чемпіону" коментатор гонок чемпіонату України Андрій Сухецький.

Мішені під прицілом, зверху – дрони

Спроби вивести на екран внутрішній біатлон вже були, проте торік це був радше тестовий режим. Ще раніше були трансляції, які в запису виходили на YouTube. Усе це класно, але вищий пілотаж будь-якого показу – прямий етер: тут і зараз, у максимально живій динаміці з ефектом присутності!

Суспільне показало наживо більшу частину березневого чемпіонату – одиночну змішану естафету, суперспринти та масстарти.

Команда "Суспільне Спорт" Олександра Костюк

До Буковелю телевізійна команда приїхала за кілька днів до старту – технічно налаштувати трансляцію з "сирої" арени – вкрай складно. Картинка, яку ви бачите "на виході" – це мізерний шматочок айсберга. А рівнятись на показ етапів Кубку світу, де все динамічно яскраво та оперативно, наразі теж не варто, там все напрацьовано десятиліттями. До речі, трансляцію міжнародних змагань з біатлону здійснює не Суспільне. Мовник лише отримує куплений сигнал, тобто, являється ретранслятором. Це не спроба захистити мовника, а щоб не було спокуси порівняти – чому світові змагання в екрані виглядають так, а внутрішня першість – інакше.

"Загалом, під час трансляції з Буковеля було задіяно 14 камер на трасі, два квадрокоптери, одну камеру – з боку мішеней, дві студійні камери для включень наживо до та після гонки в зоні старту-фінішу", – повідомила Чемпіону продюсерка з виробництва ТВО "Спорт" Суспільного Лариса Рябова. – Дуже важко було прокладати кабельні траси під камери та інтернет. Великі відстані, а також треба було врахувати, що кабелі мають проходити безпосередньо по змагальній трасі. Інженери, оператори, усі фахівці працювали під зливою і в калюжах. Але ми впоралися".

Дивлюсь у вікно – секунди рахую

Коментатор Андрій Сухецький каже, що працювати на гонці етапу Кубку світу та чемпіонату України – це дві великі різниці. Але перевага внутрішньої першості – можливість бути присутнім безпосередньо на місці подій. Для коментаторської роботи – це дуже важливо.

"Робота відрізняється, перш за все, відсутністю "siwidata" (статистична онлайн система), де в тебе кожен рух спортсмена по дистанції, як на долоні. А тут доводилось і хиби на стрільбі видивлятись з коментаторської кабінки, і самому засікати приблизне відставання спортсменів на підході до стрільби, коли вони проходили мою позицію. Додаткових моніторів не було, лише те, що бачили глядачі, а решту – виглядав з віконця. Тому, звісно, в технічному плані були нюанси. В іншому – все як і зазвичай", – пояснив Сухецький.

Андрій Сухецький Олександра Костюк

На чемпіонаті України, за словами журналіста, є онлайн система, яка фіксує проходження контрольних позначок. На цих змаганнях така була одна – на виході з вогневого рубежу.

"Стрільба у системі не відображалась, тому орієнтувався на те, що бачив сам з віконця і в картинці на екрані. Хотілося б мати інформацію саме по вогневих рубежах", – зізнався коментатор.

Графіку покращать згідно з графіком

У соцмережах численні вболівальники раділи з приводу наявності першої прямоетерної трансляції, і звісно ж, це традиційно, давали поради як все зробити краще, зокрема, бажали кращої графіки під час трансляції.

На Суспільному погоджуються – з графікою ще треба працювати. Без красивої обгортки смачна цукерка буде не такою…

"Надзвичайно важливим для трансляції біатлону є графічне оформлення трансляції. Ми вперше в Україні змогли показати статистичні дані під час самої гонки, а також змогли зробити фіксацію влучень та промахів під час стрільби. Напевне ми будемо вдосконалюватися та поетапно працювати над покращенням графічного оформлення гонки – бо цей елемент надважливий. Також є багато організаційних моментів, які ми будемо опрацьовувати з федерацією та міністерством. Від цього залежить якість та видовищність трансляції", – констатує Лариса Рябова.

Фотофініш в "каші" – окраса чемпіонату

До речі, коментатор Андрій Сухецький – сам колишній лижник. Каже, умови були непростими не лише для трансляції, а й для змагань. Свою справу зробили тепло та рясні зливи. Березень буває дуже різним.

"Траса була неймовірно важкою. В останній день мав змогу сам пройти дистанцію на лижах, і це було дуже непросто. Траса – дуже мʼяка, подекуди вже видніється асфальт лижеролерної траси, палиці застрягають, на підйомах каша, а там треба набагато вище підіймати ноги, ніж за оптимальних умов. На поворотах теж утворювались ями, які можуть задати лижам подекуди непередбачувану траєкторію руху, що і час від часу призводило до падінь. Траса – важка, але варто відзначити зусилля тих, хто зробив взагалі наявність цієї снігової подушки можливою за таких погодних умов", – відзначив телевізійник.

Андрій Сухецький Олександра Костюк

Одним із тих, хто в цій весняній каші виловив свій "шматок м’яса", був Богдан Борковський.

20-річний біатлоніст з Сумщини здобув "золото" в суперспринті та бронзу в сінгл-міксті. Спортсмен запевнив – трансляція – це ще й мотивація

"Досить гарна новина була про те, що буде телевізійна трансляція Добре що вона відбулася. Взагалі – це класно. Біатлон у нас розвивається навіть у такий складний час, вболівальники мають змогу дивитися змагання, вболівати за спортсменів, ще й у прямому ефірі. Я вважаю, це гарний початок", – зазначив в коментарі Чемпіону біатлоніст.

Саме момент видовищної перемоги Борковського врізався в пам’ять коментатору найбільше.

"Мабуть, як і всім, найбільше на цьому чемпіонаті мені запамʼятався фінал чоловічого суперспринту, у якому Богдан Борковський виграв у Антона Дудченка 0,01 секунди

Не забуваймо, що за вікном війна. Аби не вона клята – було б на чемпіонаті купа вболівальників, а це б суттєво освіжило картинку та самі змагання.

Додасть ваги трансляції й наявність більшої кількості українських зірок. Бо участь Дмитра Підручного лише в одній гонці, відсутність Юлії Джими (змагалась на Іграх військових у Швейцарії) – мають велике значення. І навіть присутність на ЧУ легендарних 39-річних сестер Семеренко – величезний плюс. 42-річна фінка Кайса Мякяряйнен виграла дві гонки на першості Фінляндії й про це зараз говорить весь біатлонний світ. Це вже щодо маркетингового складника.

Естафета в оптимальних бойових складах – ще одна частина успіху. Причому, і для трансляції, і для самого чемпіонату.

Телевізійник всередині ПТС Олександра Костюк

Сподіваємось, після війни медійно розкручена та красиво організована біатлонна національна першість стане однією з топподій українського спорту. Виграють від цього й організатори, й телебачення, а головне – спортсмени та вболівальники!