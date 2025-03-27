Переможця визначив фотофініш: Борковський та Дудченко влаштували драматичну розв'язку в суперспринті на ЧУ-2025
Богдан Борковський
Міністерство молоді та спорту України
У четвер, 27 березня, в Буковелі пройшов чоловічий суперспринт у межах чемпіонату України з біатлону, де перемогу здобув Богдан Борковський.
Друге місце посів Антон Дудченко. Різниця між першим і другим місцем склала 0,1 секунди.
Найдраматичнішою виявилася боротьба на останньому колі гонки. Після другої стрільби між ними відстань була в межах 3 секунд, а щоб визначити чемпіона доводилося переглядати фотофініш.
Третім фінішував Олександр Пономаренко, який представляв Харківську область.
Чемпіонат України 2025. Суперспринт, жінки
- Богдан Борковський (Сумська область) 26:07.9
- Антон Дудченко (Сумська область) +0.1
- Олександр Пономаренко (Харківська область) +29.0
- Сергій Супрун (Сумська область) +1:26.3
- Тарас Лесюк (Тернопільська область) +1:56.7
- Степан Кінаш (Харківська область) +2:17.4
Зазначимо, що переможцем жіночого суперспринту стала Олександра Меркушина.
Нагадаємо, чемпіонат України з біатлону стартував 26 грудня. У змішаній естафеті перемогу здобули представники Харківської області Любов Кип'яченкова та Степан Кінаш.