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Переможця визначив фотофініш: Борковський та Дудченко влаштували драматичну розв'язку в суперспринті на ЧУ-2025

Руслан Травкін — 27 березня 2025, 16:32
Переможця визначив фотофініш: Борковський та Дудченко влаштували драматичну розв'язку в суперспринті на ЧУ-2025
Богдан Борковський
Міністерство молоді та спорту України

У четвер, 27 березня, в Буковелі пройшов чоловічий суперспринт у межах чемпіонату України з біатлону, де перемогу здобув Богдан Борковський.

Друге місце посів Антон Дудченко. Різниця між першим і другим місцем склала 0,1 секунди.

Найдраматичнішою виявилася боротьба на останньому колі гонки. Після другої стрільби між ними відстань була в межах 3 секунд, а щоб визначити чемпіона доводилося переглядати фотофініш.

Третім фінішував Олександр Пономаренко, який представляв Харківську область.

Чемпіонат України 2025. Суперспринт, жінки

  1. Богдан Борковський (Сумська область) 26:07.9
  2. Антон Дудченко (Сумська область) +0.1
  3. Олександр Пономаренко (Харківська область) +29.0
  4. Сергій Супрун (Сумська область) +1:26.3
  5. Тарас Лесюк (Тернопільська область) +1:56.7
  6. Степан Кінаш (Харківська область) +2:17.4

Зазначимо, що переможцем жіночого суперспринту стала Олександра Меркушина.  

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Нагадаємо, чемпіонат України з біатлону стартував 26 грудня. У змішаній естафеті перемогу здобули представники Харківської області Любов Кип'яченкова та Степан Кінаш.

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