Ностальгія за звитягами Підгрушної та сестер Семеренко. Прев’ю Кубку світу в Нове Место

Біатлонний сезон на фінішній прямій! Спортсмени, які борються за певні позиції за його підсумками, на цій прямій і мають між собою розібратись.

Нове-Место-на-Мораве, що апмймаиме гонки з 6 по 9 березня, є першим з трьох етапів фінального триместру виснажливого сезону. Далі лише словенська Поклюка та норвезький Голменколен. А ніби ж вчора все починалось…

У програмі найріднішого для України етапу (Нове Место географічно найближчий до кордонів нашої країни) – спринти, гонки переслідування та класичні естафети.

Особливість сьомого етапу в тому, що він йде першим після чемпіонату світу. А це обов’язково додає нюансів. У багатьох атлетів буде проглядатись спад форми, та й просто загальна перенасиченість біатлоном у цьому періоді вже даватиме про себе знати. Ну й, нарешті, біатлоністи спускаються з високогір’я. Багато хто після гір зможе тут вистрелити. Не виключено, що серед таких буде також хтось з українців.

Боротьба за квоти на наступний сезон

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Збірна України після безмедального чемпіонату світу в Ленцергайде відновлювалась та готувалась до Нове Место в німецькому Рупольдингу, тож спуск з високогір’я відбувався плавно. Головний старт сезону – вже пройдений етап, на відсутності нагород світової першості в команді ніхто не зациклюється.

Головне зараз – добре завершити сезон і виконати завдання в Кубку націй. І чоловіча, і жіноча українські збірні йдуть у своїх заліках на 8 місці. Але важливо не випасти за межі десятки. Спринти й естафети, на відміну від персьютів, враховуються в залік, а тому в них буде важливою кожна позиція у фінішному протоколі.

Джима та Дмитренко – чи є ще порох у порохівницях?

Юлія Джима була найсвітлішою плямою української жіночої команди на чемпіонаті світу та протягом сезону. 33-річна біатлоністка здобула 5 місце в індивідуальній гонці на чемпіонаті світу, і це був найкращий результат команди на планетарній першості. Різницю Юлія робила завдяки класній стрільбі, яка має дуже велике значення у форматі індивідуальної гонки, де кожен неточний постріл карається штрафною хвилиною до загального часу.

Юлія Джима Getty Images

У Нове Место індивідуалки не буде. А чи є в Юлії сили та ресурси продемонструвати рівень у спринті та з хороших позицій поборотись у переслідуванні – сказати наразі важко. До того ж Юлія ще перед самим етапом взяла участь у шоу-гонці у Стокгольмі. Важко розірватись на всі фронти. Але якщо стрільба рівня чемпіонату світу збережеться, то навіть без великої швидкості в цих двох гонках Джимі до снаги набрати хороші очки, які знадобляться і для особистого рейтингу, і для командного Кубку націй.

До речі, особистий тренер-консультант Джими – словенець Урош Велепець – залишив пост тренера німецької команди. Цілком можливо, що до кінця сезону він приділятиме більше часу на підготовку українки.

Христина Дмитренко також все своє найкраще продемонструвала в індивідуалці, посівши 11 місце на чемпіонаті світу. Вона теж може за чистої стрільби та навіть невисокої швидкості непогано відпрацювати спринт та переслідування. В яких Христина кондиціях після ЧС, що ще лишилось в неї під кінець сезону – не беремося сказати. Але відсутність тиску, психологічна легкість, фактор спуску з високогір’я можуть надати поштовх 25-річній біатлоністці. І на одному з трьох останніх етапів Христина ще повинна себе проявити. А, можливо, й навіть показати сій найкращий результат сезону – таке часто буває в біатлоні. Хоча й зазвичай більшість сенсацій відбуваються саме на перших етапах – у грудні.

Христина Дмитренко Getty Images

Ірині Петренко ще на чемпіонаті світу діагностували астму, але зараз вона в складі команди на етап. Важко сподіватись на високий результат у спринті, а відтак і в "персюті" від неї. Головне – видати максимум в естафеті, якщо Петренко потрапить до складу на командну гонку. За словами тренерів, проблеми з диханням більше проявлялись на високогір’ї та в морозну погоду. Але на чеському етапі – ані гір, ані морозу. Проте зрозуміло, що й форми як такої в Ірини немає зараз.

У складі на чеський етап також молоде "крило" – Олена Городна, Олександра Меркушина, а також Дарина Чалик, яка повертається в основу. Городна та Меркушина будуть добряче втомлені, адже представляли Україну на юнацькому чемпіонаті світу у шведському Естерсунді. Олену Городну 0,9 секунди відділили від бронзи у спринті, також вона була в топ-10 в індивідуальній гонці. Крім того, Городна виступила у змішаній естафеті, де Україна посіла 5 місце. А ще ж у неї було три гонки дорослого чемпіонату світу!

Олександра Меркушина на ЮЧС здобула бронзу в масстарті, була 9-ю в індивідуалці, 15-ю у спринті, а також брала участь у вже згаданій змішаній естафеті. Результати наших дівчат вселяють надію на вже близьке майбутнє в розрізі наступних сезонів, але ще не на цей етап точно.

Дарина Чалик останню гонку провела ще 7 лютого на Кубку IBU. До того виступала на чемпіонаті Європи та феєрила на Всесвітній Універсіаді 2025 в Італії.

Дарина Чалик biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Підручний: До Чехії через Швецію

У чоловіків ситуація ближче до завершення сезону також не дуже райдужна, однак до "всепропало" ще точно дуже далеко. На чемпіонаті світу не виправдав сподівань лідер команди – Дмитро Підручний. Спортсмен, який у жодній особистій гонці не потрапив до топ-20, сам казав, що результати стали неприємним сюрпризом і певною мірою шоком. А головна тренерка чоловічої команди Надія Бєлова не виключила того факту, що капітан збірної вийшов на пік форми дещо раніше, аніж планувалось.

Старти, переїзди, логістика – свіжості це все точно не додасть. Все ж таки вже той вік, коли можна повернути кондиції за кілька тренувань чи днів відпочинку. Але таке життя професійного спортсмена, тут нічого не вдієш. Сподіваємось, Дмитро ще обов’язково "махне шаблею" у фінальному відрізку сезону.

Дмитро Підручний Getty Images

Звідти й місця в десятці перед чемпіонатом світу, і відсутність таких вже під час головного старту сезону. У випадку Дмитра ситуація схожа на ту, що у Джими. Вже зараз відсутність тиску та очікувань можуть допомогти продемонструвати кілька непоганих результатів у гонках, що залишились. Спринт і переслідування – це стихія Підручного. Але все впирається в те, що ще залишилось у порохівницях спортсмена. До того ж за три дні до старту етапу Дмитро разом із Джимою відлучалися до Швеції для участі в шоу-гонці.

Віталій Мандзин у цій ситуації зараз, можливо, навіть виглядає найсильнішою ланкою дорослої збірної. Хоча міг би ще на юніорському чемпіонаті світу запалити…

На дорослій світовій першості Віталій виступив на своєму рівні. Двічі був у топ-20 в особистих гонках, кваліфікувався до масстарту. З огляду на його юний вік – це високий рівень. Але зараз стосовно Мандзина можна сказати те ж саме, що й про більшість атлетів – невідомо, який ще резерв у нього залишився. До речі, на рівні дорослого біатлону для Мандзина це буде дебютний виступ у Нове Место.

Віталій Мандзин biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

І не забуваймо про його боротьбу за титул найкращого молодого біатлоніста сезону. Його суперник – призер чемпіонату світу Кембел Райт. І якщо в Нове Место українець не скоротить відставання від американця, то наздогнати вже буде дуже важко.

У складі команди також Антон Дудченко, Тарас Лесюк та Артем Тищенко. Чекаємо від хлопців залікових балів у Кубок націй – якомога вище бути у спринті та продемонструвати максимум в естафеті.

Невисока, але підступна "Височина Арена"

"Височина Арена" – це такий собі "Камп Ноу" східноєвропейського біатлону. Тут завжди людно, гамірливо, повні трибуни, чимало вболівальників з України. Зараз не ті часи для незабутніх масових турів на біатлон, але чимало українців все ж таки буде на арені.

Мер міста Міхал Шмарда написав у своїх соцмережах, що погода на час етапу очікується несприятлива, але запевнив про готовність до цього. Скоріш за все, міський очільник мав на увазі теплу погоду, адже на час проведення гонок температура повітря сягатиме в межах десяти градусів тепла. Раніше в ексклюзивному інтерв’ю "Чемпіону" пан Шмарда розповідав як приймаюча сторона планує впоратися з нестачею снігу.

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Висота над рівнем моря – 625 метрів. Це майже на кілометр нижче за арену, на якій відбувся чемпіонат світу у Швейцарії. Трек проходить мальовничим сосновим лісом. Траса, як кажуть біатлоністи, цілком "робоча", рівнинних ділянок мало, хоча й крутих підйомів та спусків немає. Якщо не розрахувати сили, або ж не готовий фізично, "капнути" тут є де.

Стрільбище має свої не зовсім відомі широкому загалу особливості. З одного боку воно відокремлене від адмін-будівлі загорожею. І біатлоністи, які з вітром працюють на стрільбищі дуже прискіпливо, відзначають, що часто буває ситуація, коли вітер відбивається від загорожі й робить проблеми на тих установках, які близько до нього. Це тонкощі, але для професіоналів вони дуже важливі.

Частина гонок будуть проводитись у вечірній час. А далеко не всі біатлоністи люблять стріляти при штучному, а не денному освітленні, яким би якісним воно не було.

До речі, у 2026-му та 2027-му в Нове Место будуть не березневі, а січневі етапи Кубку світу.

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І ще один важливий момент: до складу господарок етапу, чешок, нарешті повертається лідерка команди – Маркета Давидова. Яскраво розпочавши сезон, вона припинила виступи через проблеми зі спиною. Натомість лідерка жіночої збірної Швеції з біатлону Ельвіра Еберг пропустить етап через хворобу.

Таке не забувається: недавнє срібло Джими в спринті та феєрія на ЧС-2013

У минулому сезоні в Нове Место відбувся чемпіонат світу, який українська збірна також завершила без медалей. Хоча й Христина Дмитренко з точною стрільбою посіла 12-ту позицію у спринті. Щоправда, в переслідуванні опустилася на 26 місце. В індивідуалці була в десятці – восьмою! У чоловіків жодного потрапляння в топ-10 в особистих гонках не було.

Дівчата в естафеті були п’ятими, хлопці – аж 13-ми.

Два сезони тому програма березневого етапу в Нове Место була дещо іншою: спринт, переслідування і змішані естафети.

Антон Дудченко був 17-м у спринті з ідеальною стрільбою, а Юлія Джима у цій же дисципліні фінішувала на 11-й позиції, також "з нулями".

У сезоні 2021/22 Нове Место приймав Кубок IBU, а у 2020/21 Україна здобула в Чехії останню медаль – Юлія Джима стала срібною призеркою за підсумками спринту. Українка чисто відстрілялась на двох рубежах, програла на фініші 9 секунд норвежці Тіріль Екгофф, а замкнула тоді чільну трійку італійка Ліза Вітоцці. В гонці переслідування українка опустилась на 6 місце.

Згадуємо й чоловічу срібну естафету в сезоні 2019/20. З того зіркового складу залишився Дмитро Підручний, а також Руслан Ткаленко, який нині виступає на Кубку IBU. А чому б не повторити естафетний успіх зараз!?

Дмитро Підручний, Руслан Ткаленко, Сергій Семенов та Артем Прима Getty Images

Переворот свідомості відбувається і при згадці чемпіонату світу 2013 у Нове Место... Були часи, коли медалей чекали від багатьох наших дівчат, тому й золото у спринті Олени Підгрушної та бронзи в цій же гонці Віти Семеренко викликали гордість, але не якусь сенсаційність. Олена тоді здобула ще й бронзу в переслідуванні, а Валентина Семеренко виборола медаль такого ж розливу в індивідуальній гонці. І це ще не все, бо як такою командою не взяти медаль в естафеті!? Тоді це було срібло! А вже за рік – олімпійське золото…

Юлія Джима, Віта Семеренко, Олена Підгрушна та Валентина Семеренко – срібні призерки естафети на ЧС-2013 Getty Images

Лишень уявіть, або ж згадайте, які були часи… Але віримо, що такі ще настануть!