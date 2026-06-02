Президент України призначив державні стипендії Романчуку і Віті Семеренко

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення державних стипендій чемпіонці Олімпійських ігор Віті Семеренко та дворазовому призеру ОІ Михайлу Романчуку.

Про це повідомляє офіційний сайт Президента України.

Відповідно до указу, Семеренко отримуватиме виплати у розмірі чотирьох прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить приблизно 13 тисяч гривень. Державна стипендія Романчуку становитиме три з половиною прожиткові мінімуми (приблизно 11 648 гривень).

Нагадаємо, що Михайло Романчук є одним із двох українських олімпійських мультимедалістів у плаванні. На Олімпіаді-2020 у Токіо плавець здобув срібну та бронзову нагороди (1500 і 800 метрів вільним стилем відповідно). Останнім стартом у кар'єрі Михайла були Олімпійські ігри 2024 у Парижі. У січні 2026 року титулований спортсмен оголосив про завершення кар'єри.

Віта Семеренко вигравала "золото" Олімпійських ігор 2014 в естафеті. Крім того, біатлоністка також здобула особисту бронзову медаль Сочі-2014 у спринті. Останню міжнародну гонку вона провела в 2022 році. Наприкінці березня 2026 року Віта Семеренко разом з Оленою Підгрушною оголосила про завершення кар'єри.