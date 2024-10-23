Допомагають Україні та бідкаються про сніг. Мер чеського Нове-Место – про історію успіху східноєвропейської біатлонної Мекки

Під час війни міського голову Нове-Место-на-Мораве Міхала Шмарду частенько можна зустріти в Україні. Разом з командою доправляє різну гуманітарну допомогу. Торік привозив генератори та солодощі у дитячі садочки. Для пожежників – амуніцію та спецавто. І ще багато іншого.

А днями приїхав на Закарпаття у Міжгір’я з потужною газовою генераційною установкою. Міський очільник бажає аби вона ніколи не знадобилась, а Україна була завжди зі світлом. І вірить у світлі часи – коли з українськими друзями зможуть організувати спільні змагання та інші проєкти.

Міхал Шмарда привіз в Україну потужний генератор

"Чемпіон" майже випадково "спіймав" мера в Україні. Трохи встигли поспілкуватись про біатлон. "Височина Арена" – найближча велика біатлонна локація до нашої країни. До речі, вкрай вдала для українського біатлону! І вже двічі приймала світову першість у 2013-му та торік.

Підхопили естафету від лижників

– Пане Міхале, спочатку не планувався етап Кубку Світу в Нове-Место, але ж як без вас?

– Так, Нове-Место-на Мораве знову у змагальному календарі, у березні. Спочатку планувалось, що ми прийматимемо етап КС з лижних перегонів. Проте через фінансові труднощі, федерація лижного спорту повідомила, що не в змозі провести змагання.

– Етап КС буде навесні, не найкращий час для того аби мати натуральний сніг, хоча з цим проблеми, здається багато де…

– Так, нас це турбує, адже зміни клімату всі ми відчуваємо. В нас ще є в резервуарах запас снігу з ЧС-2024, якщо до того часу буде брак, то використаємо і його.

Без крони – не буде корони

– Скільки, загалом, муніципалітет витрачає на проведення чемпіонату світу?

– На останній ЧС минулого року з міського бюджету витратили 20 мільйонів крон (760 тисяч євро). Ще більшу суму виділяли з регіонального бюджету та центрального. Але сюди входили й проєкти з реконструкції стадіону. А коли таких витрат немає то кошторис, звісно, менший. Етап Кубку світу також дешевше обходиться, бо часовий проміжок змагань значно коротший.

"Височина Арена", Нове-Место biathlon.com.ua

– Пам’ятаємо як перед Євро-2012 в Україні та Польщі в УЕФА казали, мовляв, ви забезпечуєте "сцену", а все решта за нами. У біатлоні це так саме працює?

– Майже так. Наша «"Височина Арена" є в комунальній власності, тому на момент проведення ЧС чи КС ми передаємо стадіон в користування чеській федерації, а вона вже співпрацює з міжнародною як головним організатором. З нас, переважно, різноманітна логістика.

– Ваша арена відносно нова. Які біатлонні стадіони копіювали під час будівництва та реконструкції?

– Ми не можемо копіювати, адже все робиться за проєктами IBU. Але якщо подивитися в загальному, то наша арена схожа на ту що в німецькому Рупольдингу. Клімат, висота, природні особливості, рельєф – багато схожого. Навіть самі вболівальники, які бували на різних стадіонах часто вказують на цю схожість.

Зимою далеко не втечеш

– Ми мріємо, що в нас закінчиться війна і якось етап Кубку світу відбудеться і в Україні…

– Я теж дуже цього хотів би. До речі, ваші фахівці приїздили консультуватися з нашими, коли у вас будували спортивний комплекс в Буковелі.

– Не переживаєте, що стадіон може спіткати доля багатьох олімпійських об’єктів, які потім стають фінансовим тягарем?

– Аби цього не сталося, ми зробили так, що наша арена працює круглий рік, адже розуміємо, що на одній зимі не виїдеш. Там є конференц-зали, проводяться різні активності, змагання з різних видів спорту, в різні пори року. Найгірший варіант – це коли щось проводиться один раз на два місяці, але зазвичай це в рази більше.

Ми працюємо аби запустити щось на зразок школи чи спортивної академії на базі арени та комплексу. Схожий проєкт реалізовують в Естонії, в Отепяя. Але, думаю, у нас буде дещо масштабніше.

– На що, на вашу думку, здатна нинішня команда Чехії?

– Пам’ятаю як ми виграли медаль у змішаній естафеті на домашньому ЧС у 2013-му…

– Україна тоді виборола п’ять медалей…

– Так, пам’ятаю Україна в ті часи мала дуже потужну команду. Але повертаючись до попереднього – тоді ми виступили добре, була сильна команда. А вже на цьому чемпіонаті – не мали нагород. Але думаю, що маємо непогані перспективи на недалеке майбутнє.