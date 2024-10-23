Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП

Допомагають Україні та бідкаються про сніг. Мер чеського Нове-Место – про історію успіху східноєвропейської біатлонної Мекки

Андрій Твердохліб — 23 жовтня, 19:00
Допомагають Україні та бідкаються про сніг. Мер чеського Нове-Место – про історію успіху східноєвропейської біатлонної Мекки

Під час війни міського голову Нове-Место-на-Мораве Міхала Шмарду частенько можна зустріти в Україні. Разом з командою доправляє різну гуманітарну допомогу. Торік привозив генератори та солодощі у дитячі садочки. Для пожежників – амуніцію та спецавто. І ще багато іншого.

А днями приїхав на Закарпаття у Міжгір’я з потужною газовою генераційною установкою. Міський очільник бажає аби вона ніколи не знадобилась, а Україна була завжди зі світлом. І вірить у світлі часи – коли з українськими друзями зможуть організувати спільні змагання та інші проєкти.

Міхал Шмарда привіз в Україну потужний генератор

Міхал Шмарда привіз в Україну потужний генератор

"Чемпіон" майже випадково "спіймав" мера в Україні. Трохи встигли поспілкуватись про біатлон. "Височина Арена" – найближча велика біатлонна локація до нашої країни. До речі, вкрай вдала для українського біатлону! І вже двічі приймала світову першість у 2013-му та торік.

Підхопили естафету від лижників

– Пане Міхале, спочатку не планувався етап Кубку Світу в Нове-Место, але ж як без вас?

Так, Нове-Место-на Мораве знову у змагальному календарі, у березні. Спочатку планувалось, що ми прийматимемо етап КС з лижних перегонів. Проте через фінансові труднощі, федерація лижного спорту повідомила, що не в змозі провести змагання.

Читайте також :
На колесах – в асфальтний період. На чому катаються біатлоністи в міжсезоння

Етап КС буде навесні, не найкращий час для того аби мати натуральний сніг, хоча з цим проблеми, здається багато де…

Так, нас це турбує, адже зміни клімату всі ми відчуваємо. В нас ще є в резервуарах запас снігу з ЧС-2024, якщо до того часу буде брак, то використаємо і його.

Без крони – не буде корони

– Скільки, загалом, муніципалітет витрачає на проведення чемпіонату світу?

На останній ЧС минулого року з міського бюджету витратили 20 мільйонів крон (760 тисяч євро). Ще більшу суму виділяли з регіонального бюджету та центрального. Але сюди входили й проєкти з реконструкції стадіону. А коли таких витрат немає то кошторис, звісно, менший. Етап Кубку світу також дешевше обходиться, бо часовий проміжок змагань значно коротший.

Височина Арена, Нове-Место

"Височина Арена", Нове-Место

biathlon.com.ua

Пам’ятаємо як перед Євро-2012 в Україні та Польщі в УЕФА казали, мовляв, ви забезпечуєте "сцену", а все решта за нами. У біатлоні це так саме працює?

Майже так. Наша «"Височина Арена" є в комунальній власності, тому на момент проведення ЧС чи КС ми передаємо стадіон в користування чеській федерації, а вона вже співпрацює з міжнародною як головним організатором. З нас, переважно, різноманітна логістика.

Ваша арена відносно нова. Які біатлонні стадіони копіювали під час будівництва та реконструкції?

Ми не можемо копіювати, адже все робиться за проєктами IBU. Але якщо подивитися в загальному, то наша арена схожа на ту що в німецькому Рупольдингу. Клімат, висота, природні особливості, рельєф – багато схожого. Навіть самі вболівальники, які бували на різних стадіонах часто вказують на цю схожість.

Зимою далеко не втечеш

Ми мріємо, що в нас закінчиться війна і якось етап Кубку світу відбудеться і в Україні…

Я теж дуже цього хотів би. До речі, ваші фахівці приїздили консультуватися з нашими, коли у вас будували спортивний комплекс в Буковелі.

Не переживаєте, що стадіон може спіткати доля багатьох олімпійських об’єктів, які потім стають фінансовим тягарем?

Аби цього не сталося, ми зробили так, що наша арена працює круглий рік, адже розуміємо, що на одній зимі не виїдеш. Там є конференц-зали, проводяться різні активності, змагання з різних видів спорту, в різні пори року. Найгірший варіант – це коли щось проводиться один раз на два місяці, але зазвичай це в рази більше.

Ми працюємо аби запустити щось на зразок школи чи спортивної академії на базі арени та комплексу. Схожий проєкт реалізовують в Естонії, в Отепяя. Але, думаю, у нас буде дещо масштабніше.

На що, на вашу думку, здатна нинішня команда Чехії?

Пам’ятаю як ми виграли медаль у змішаній естафеті на домашньому ЧС у 2013-му…

Україна тоді виборола п’ять медалей…

– Так, пам’ятаю Україна в ті часи мала дуже потужну команду. Але повертаючись до попереднього – тоді ми виступили добре, була сильна команда. А вже на цьому чемпіонаті – не мали нагород. Але думаю, що маємо непогані перспективи на недалеке майбутнє.

біатлон Кубок світу з біатлону Нове Место збірна України з біатлону