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Екстренер збірної України подав у відставку з посади наставника збірної Німеччини

Олег Дідух — 25 лютого 2025, 19:42
Екстренер збірної України подав у відставку з посади наставника збірної Німеччини
Урош Велепец
instagram.com/urosvelepec

Відомий словенський фахівець Урош Велепец подав у відставку з посади головного тренера чоловічої збірної Німеччини з біатлону.

Про це повідомляє Німецький лижний союз (DSV).

Мова йде не про звільнення, 58-річний фахівець покинув посаду за власною ініціативою. Велепец подав у негайну відставку, заключну частину сезону Бундестім проведе під керівництвом Тобіаса Райтера, який до цього працював із чоловічою німецькою командою на Кубку IBU.

"Після дискусій, які базувалися на довірі, Урош Велепец і менеджмент DSV домовилися використати останні три етапи Кубку світу для того, щоби закласти фундамент на наступний, олімпійський сезон", – сказано в заяві DSV.

Велепец очолював збірну Німеччини з 2023 року. У 2015 – 2018 і 2021 – 2022 роках він працював із жіночою збірною України.

У поточному сезоні Бундестім не здобув жодної перемоги та лише тричі піднімався на подіум на чоловічому Кубку світу. На недавньому чемпіонаті світу в Ленцергайде команда завоювала лише одну медаль – бронзу в естфаеті.

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