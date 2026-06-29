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Будинок сестер Семеренко в Краснопіллі був знищений російським КАБом

Володимир Слюсарь — 29 червня 2026, 18:54
Будинок сестер Семеренко в Краснопіллі був знищений російським КАБом
Валентина та Віта Семеренко
biathlon.com.ua

Будинок в Краснопіллі, в якому жили олімпійські чемпіонки з біатлону Валентина та Віта Семеренко, був зруйнований внаслідок влучання російських керованих авіаційних бомб (КАБ).

Про це Віта Семеренко повідомила у Фейсбуці.

"Саме тут я зробила свої перші кроки до біатлону. Саме сюди я привозила свої медалі, серед яких і олімпійське золото. Це був дім, де жили мої спогади, моя родина, моє життя.

Сьогодні російські КАБи перетворили його на руїни.

Вони можуть знищити стіни, але не зможуть знищити пам'ять, шлях, який я пройшла, і любов до рідного Краснопілля".

Нагадаємо, що Віта та Валентина Семеренко вигравали "золото" Олімпійських ігор-2014 в естафеті. Крім того, Віта також здобула особисту бронзову медаль Сочі-2014 у спринті.

Останню міжнародну гонку вона провела в 2022 році. Наприкінці березня 2026 року Віта разом з Оленою Підгрушною оголосила про завершення кар'єри.

Також президент України Володимир Зеленський призначив державну стипендію чемпіонці Олімпійських ігор Віті Семеренко та дворазовому призеру ОІ Михайлу Романчуку.

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