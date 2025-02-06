Мандзин vs Райт – за синю майку "файт"! Українець та американець борються за титул найсильнішого молодого біатлоніста

Віталій Мандзин проти Кемпбелла Райта!

У поточному сезоні у світовому біатлонні намітилось надцікаве та напружене протистояння. Українець та американець ведуть заочну боротьбу за звання найсильнішого біатлоніста віком до 23 років. Є й така офіційна номінація, хоча вона й не надто розкручена, як битва титанів планетарного масштабу за Великий кришталевий глобус, тобто, за перемогу в загальному заліку.

Обидва біатлоністи стрімко увірвались у дорослий біатлон, демонструють обнадійливі результати та мають всі шанси вирости у великих майстрів. І, можливо, якось порушити скандинавсько-французьку гегемонію у зимовому спорті номер один.

І якщо Сполучені Штати – стратегічний союзник України інших царинах, то в цій біатлонній "битві" ми затяті конкуренти.

Підбиваємо підсумки боротьби Мандзина та Райта та спробуємо прорахувати їхні шанси на перемогу.

Ківі, який біжить за США

Для початку – коротко, хто такий цей талановитий американський біатлоніст Кемпбелл Райт. Адже не такий він вже й американець! Радше – новозеландець!

"Ківі, який біжить за США" – так написано на головній сторінці його інстаграм-акаунта. Чемпіон світу з біатлону серед юніорів змінив спортивне громадянство у 2023-му, хоча й підданим дядька Сема став із другої спроби. Після першої пропозиції у 2021-му не погодився, вирішив представити новозеландський біатлон на Олімпіаді-2022. В Пекіні взяв участь у двох гонках – посів 32 та 75 місця – спортсменом пишалась уся острівна країна.

Кемпбелл Райт biathlon.com.ua

Але все ж таки крига скресла, Райта таки вмовили. Батьки спортсмена народилися у Сполучених Штатах, тож причина для зміни громадянства виглядала цілком правдоподібно і сказати, що Кемпбелл зрадив країну, язик ні в кого не повернувся.

Згідно з регламентом IBU, після зміни спортивного громадянства йому не потрібно було відсиджувати так званий спортивний "карантин", адже хлопцеві ще не виповнилось 23 років.

"Це була дуже хороша пропозиція, щоб від неї відмовлятися. Американська команда ніколи не приховувала націленості на нього. Вони бачили в ньому величезний потенціал. Для нас це справжня втрата. Ми навіть уявити не могли, що Кемпбелл буде настільки хорошим біатлоністом, як виявилося. Ми всі були його прихильниками з моменту його 13-річчя, коли Райт показав великий ентузіазм і постійно дивувалися його прогресу" – наводить слова очільника федерації Нової Зеландії з біатлону Тіма Девіда 1News.

Зазначимо, що Райту належить національний рекорд за фінішем на рівні Кубка світу з біатлону – 15 місце на етапі в Антгольці у 2022-му році – в 19-річному віці.

Кемпбелл Райт – автор першої в історії медалі збірної Нової Зеландії на юніорському чемпіонаті світу – "золото" у спринті.

Також Райт є першим біатлоністом в історії Нової Зеландії, який набрав очки на рівні Кубку світу.

Ви собі лишень уявіть – де Нова Зеландія, а де біатлон!? Батьки кажуть, що сусіди та родина постійно вітали їх, коли Кемпбелл фінішував нижче навіть 50-х позицій… Але тепер це перший номер та лідер збірної США.

Робін Гуди карельських лісів

На шляху Райта до ще більших біатлонних здобутків стоїть 21-річний Віталій Мандзин – вихованець тернопільського біатлону. Про Нову Зеландію хлопець чув на уроках географії у школі, але ж і гадки не мав, що колись буде значити в його житті ця екзотична та далека для нас земля...

Це зараз Мандзина знає вся спортивна тусовка, а його ім’я тренери та вболівальники пов’язують з перспективами українського біатлону.

Віталій Мандзин biathlon.com.ua

Стабільно у великому біатлоні Мандзин, по суті, з цього сезону: проводить всі гонки, бореться за пристойні місця. До речі, на згаданому юнацькому чемпіонаті світу Райт здобув золото в спринті, а Віталій у тій гонці фінішував 21-м. Не забуваймо, українець на рік молодший. І це важливо.

Станом на зараз, період перед чемпіонатом світу, свої найкращі результати в сезоні та й в кар’єрі хлопці продемонстрували в фінському Контіолахті на першому етапі Кубку світу. Американець дав жару в спринті, а українець – в індивідуальній гонці. Обидва фінішували на 4-х позиціях! Для обох це був якийсь "космос"!

Вже тоді, на початку грудня, намітилось це велике суперництво.

У минулому сезоні Райт мав кращі результати. Американець 5 разів фінішував у чільній десятці. Тому він має більше досвіду серйозної боротьби на великих змаганнях, і це його певна перевага. Саме досвіду не вистачає Мандзину, особливо в контактних гонках. Про це український біатлоніст зазначав у своїх коментарях.

До речі, в публікаціях на сайті федерації біатлону США час від часу також згадують про протистояння з українським візаві. Після вдалої гонки Райта журналісти не забувають нагадати, на скільки балів він випереджає Мандзина.

Не відпустити конкурента у великий відрив

У першому масстарті поточного сезону хлопці знову були разом. Фінішували поруч: Райт – 26-м, Мандзин – 27-м.

У Гохфільцені в спринті американський новозеландець йде у відрив. Райт замкнув чільну десятку, Мандзин фінішував за межами першої 30-ки. Відповідно, і в переслідуванні Райту було легше набрати ще жменьку очок у скарбничку.

Натомість в Ансі українець фінішував у спринті вище на три позиції, але обидва були в топ-20. Цього було замало, щоб наздогнати опонента у світовому рейтингу. Тим паче, що вже в переслідуванні Кемпбелл знову об’їхав Віталія у фінішному протоколі. Те ж саме було і в масстарті. До речі, сам факт доволі частого потрапляння двох молодих біатлоністів у цю елітну гонку (стартує 30 найсильніших) також вказує на їхню неабияку перспективу.

В Обергофі тернопільський атлет знову видає непоганий спринт – 17 позиція, але ж і новозеландський діамант не "спить" - знову вривається в десятку. Відповідно, переслідування також краще пішло саме в Райта.

Далі була з тріском провалена "індивідуалка" Рупольдинга.

Не пішла гонка і в опонента, але він втримався в заліковій зоні й хоч якісь бали та й підібрав. Локальна перемога Мандзина прийшлась на масстарт, у якому Райт участі не брав, а Мандзин трішки залікових балів наскубав.

Спринт в Антгольці провалили обидва, навіть в заліковій зоні не втримались, тобто, така собі нічия – 0:0. У переслідуванні Мандзин не стартував, а Райт розжився одним балом – 40-й на фініші.

На перерву перед ЧС опоненти пішли за рахунку 279:218 на користь американця.

Рахунок на табло, тобто в заліку Кубку світу, не зміниться до етапу КС, який відбудеться вже після ЧС. Зауважимо, що всі залікові бали, здобуті на світовій першості, в залік не беруться, хоча й були часи, коли такі враховувались. Ми б могли про те шкодувати, аби точно знали, що Мандзин взує Райта на чемпіонаті. А так нам від того ні холодно ні жарко.

"На мене ця боротьба не тисне. Мало того, я б сказав, що ми з Кемпбеллом у досить таки дружніх стосунках. Після гонки я стараюсь до нього підійти, побажати удачі, та й перед гонкою також, і він так саме робить. Тож досить адекватна у нас боротьба. Звісно, я маю велике бажання поборотися за "синю майку" , але поки що Кемпбелл не дається ( ). Та боротьба не завершилась, вона продовжується, тож буду боротися до останнього", – сказав український біатлоніст в інтерв’ю biathlon.com.ua

Головна тренерка збірної Україна Надія Бєлова каже, що вірить в підопічного на рівні дорослого біатлону, хоча він ще міг би виступати й на юніорському рівні.

"Це дуже амбітний хлопець, дуже працьовитий. Я менш як рік працюю з ним, але вже бачу, що він може багато. Він має такий характер, який дозволяє йому боротися до кінця", – сказала тренерка в інтерв’ю "Чемпіону".

Як не крути, а протистояння час від часу відчувається на трасі. Навіть підсвідомо обидва намагаються десь підловити один одного, натиснути один на одного в боротьбі. Один з показових моментів – етап естафети в Антгольці, коли обидва зіткнулись в очній боротьбі на третьому колі естафетного етапу.

"Для мене це була трішки принципова боротьба. Коли він почав обходити мене на підйомі, розумів, що поки буду за ним триматися, але боротимуся до кінця. В принципі, так і склалося, я зрадів, шо зміг випередити його на фінішному колі", – сказав Віталій Мандзин після тієї гонки.

Тож ключове тут – слова "принципова боротьба". Трішки – винесемо за дужки.

Та попри всі інтриги, Віталій казав, що перемога у номінації для нього не самоціль.

Вмикаємо калькулятор

Загальна статистика стрільби на користь американця. Райт в сезоні вразив 86 відсотків мішеней, Мандзин – 84.

Що треба, щоб обійти Райта в очній та заочній боротьбі?

Усе просто та складно одночасно – у кожній гонці бути вище в фінішному протоколі й, звісно, в заліковій зоні.

Наприклад, Віталій в одній гонці фінішує третім, а Райт не набирає жодного очка – і відставання ліквідоване. За перемогу в гонці нараховується 90 балів, а далі вже по нисхідній.

Починаючи з сезону 2024/2025, в кожній гонці очки отримують 40 спортсменів: за перемогу – 90, за 2-ге місце – 75, за 3-тє – 60, за 4-те – 55, за 5-те – 50, за 6-те – 45, за 7-ме – 41, за 8-ме – 37, за 9-те – 34, за 10-те – 31 і далі на очко менше за кожне наступне місце.

Так само відставання можна нівелювати, фінішувавши двічі в десятці, але щоб при цьому американець очок не набирав.

Сценарій реальний, але малоймовірний. Достатньо просто бути в заліковій зоні (топ-40) і щоразу якомога вище за нього. І тому навіть в гонках переслідування (60 учасників за результатами спринту) теж є важливою у цьому контексті. Бо навіть не маючи шансів поборотись за високі місця з низької стартової позиції – варто просто боротись проти Райта. Так, тренери часто не заявляють атлета на гонку, коли це місця нижче 40-го, а в голові тримають іншу важливу гонку та час на відновлення.

Наскільки тренерам важлива номінація Мандзина – судити складно. Інтереси команди передусім, і це – логічно. Але в душі всі однозначно бажають Віталію перемоги. Бо це ще й мотивація.

Підключаємо гороскоп

Аби себе дещо обнадіяти та потішити, можемо, навіть зазирнути в гороскоп. Вірити в нього чи ні – то вже справа кожного, але ми побавимось.

Мандзин – квітневий овен! Це один із найбільш запальних знаків. Основні притаманні риси характеру: харизма, ініціатива, цілеспрямованість, енергійність, впевненість у собі, сміливість, сильна воля. Представники цього знаку – природжені лідери, проте часто бувають нетерплячими. вони прагнуть до того, щоб у всьому бути першими. Рік змії принесе успіх, якщо багато над собою працювати. Ми ж вхопимось за слова "лідер" та "перший" та поставимо тут крапку.

Райт народжений в травні, (вони і тут поруч!) – це близнюки. Нестабільність, у першу чергу. Сьогодні він успішний, а завтра провалився, тут плаче, а тут сміється, сьогодні йому подобається Антгольц, а вже завтра – Обергоф! Сьогодні він перемагає, а завтра програє…

Але близнюки також енергійні та незалежні і програвати дуже не люблять. З ними ніколи не буває нудно. І це також про емоційного американця й протистояння загалом.

До речі, за віковими показниками обидва зможуть продовжити боротьбу за синю майку і в наступному році. І це вже не нумерологія, а просто факт. І як би не завершився перший тайм "матчу", ми вже чекаємо на другий!

Молоді "старики" чи підстаркувата молодь

Будьмо відвертими, Райту та Мандзину пощастило, що формат заліку змінився. Якби все було, як раніше, тобто визначали молодого до 25-ти років, то конкурентів, причому дуже потужних, було би більше. І далеко не факт, що саме нинішні герої вели б цю боротьбу.

Французу Еріку Перро цьогоріч виповниться 24, а він уже кілька разів красувався на п’єдесталі пошани. Зараз це третій номер загального заліку Кубку світу.

За старою системою міг би бути конкурентом і 24-річний норвежець Мартін Улдаль, 12-й номер заліку.

25 скоро виповниться італійцеві Томмазо Джакомелю, він виграв масстарт в Рупольдингу і перебуває в чільній десятці заліку.

З цієї ж когорти 24-річний швейцарець Ніклас Хартвег – частий гість у топ-10 будь-якої гонки.

До речі, ми ще пам’ятаємо, як Артема Тищенка десять років тому визнали найкращим молодим біатлоністом сезону, тоді спортсмену також був 21 рік, і з двома нулями він заїжджав до топ-10 спринту…

Навіть програш у цій боротьбі аніскільки не означатиме якогось провалу. Ця номінація, попри всю офіційність, статус та приз - дуже умовна. Головне, набратись досвіду та майстерності, змужніти на трасі та стрільбищі, зробити висновки. А там, гляди, і за жовту майку можна буде позмагатися. І це точно не з області фантастики.