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Помер батько сестер Семеренко

Олег Дідух — 31 жовтня 2026, 18:36
Помер батько сестер Семеренко
Віта та Валя Семеренко
biathlon.com.ua

Славетні українські біатлоністки, Віта та Валя Семеренко, втратили рідного батька. Він помер 31 жовтня.

Про це повідомили самі спортсменки у своїх соцмережах.

"Сьогодні тебе не стало… А разом із тобою пішла частинка мого серця. Останні дні поруч із тобою назавжди залишаться в моїй пам'яті. Я бачила, як ти згасав, тримала тебе за руку, чекала, вірила й до останнього не хотіла приймати неминуче.

Так хотілося вирвати тебе з лап цієї страшної хвороби, подарувати ще трохи життя, ще трохи часу з нами… Тату, дякую тобі за те, що ти дав мені життя. Дякую за кожну мить, за все, чого навчив, за твою любов і за те, що був у моєму житті. Спочивай з миром, мій дорогий тату", – написала Віта Семеренко.

Нагадаємо, в березні минулого року бабуся сестер Семеренко загинула внаслідок російського обстрілу.

Нагадаємо, сестри Семеренко – олімпійські чемпіонки Ігор у Сочі-2014. Валентина також є чемпіонкою світу 2015 році у масстарті, а Віта має особисту бронзову нагороду Олімпіади-2014 у спринті.

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