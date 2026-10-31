Помер батько сестер Семеренко

Славетні українські біатлоністки, Віта та Валя Семеренко, втратили рідного батька. Він помер 31 жовтня.

Про це повідомили самі спортсменки у своїх соцмережах.

"Сьогодні тебе не стало… А разом із тобою пішла частинка мого серця. Останні дні поруч із тобою назавжди залишаться в моїй пам'яті. Я бачила, як ти згасав, тримала тебе за руку, чекала, вірила й до останнього не хотіла приймати неминуче.

Так хотілося вирвати тебе з лап цієї страшної хвороби, подарувати ще трохи життя, ще трохи часу з нами… Тату, дякую тобі за те, що ти дав мені життя. Дякую за кожну мить, за все, чого навчив, за твою любов і за те, що був у моєму житті. Спочивай з миром, мій дорогий тату", – написала Віта Семеренко.