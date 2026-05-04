ESPN вмовляє Керра стати експертом та не підписувати контракт з Голден Стейт

ESPN веде активні перемовини з головним тренером Голден Стейт Ворріорз Стівом Керром щодо його можливого повернення до роботи на телебаченні.

Про це повідомив інсайдер НБА Марк Штайн.

За інформацією джерела, ESPN уже тривалий час переконує Керра повернутися до ролі телевізійного аналітика. Раніше він працював у студії та здобув позитивні відгуки завдяки зваженій і професійній аналітиці.

Телемережа також готується до нового 11-річного циклу трансляцій НБА та посилює свою студійну команду. Зокрема, було придбано права на шоу Inside the NBA, що має зміцнити позиції каналу в баскетбольному сегменті.

Контракт 60-річного фахівця із клубом спливає цієї весни, і сторони поки не домовилися про продовження співпраці. Водночас керівництво Ворріорз найближчим часом планує відновити переговори з тренером і розраховує досягти компромісу.

Зазначимо, що Стів Керр після завершення ігрової кар'єри працював спортивним коментатором на матчах НБА. Саме його голос звучить у відеоіграх серії EA Sports NBA.

Перед початком сезону 2014/15 Стів Керр очолив Голден Стейт Ворріор. У перший рік своєї роботи Керр привів "воїнів" до титулу чемпіона НБА. Загалом 60-річний фахівець здобув із ГСВ чотири чемпіонські "гайки", а ще дві він програв у фіналах з Клівлендом (2016) та Торонто (2019). У 2016 році Керр був визнаний тренером року в НБА.

У 2021 році Керр очолив збірну США, з якою виграв Олімпіаду-2024 у Парижі. У жовтні 2025 року його на цій посаді замінив Ерік Споулстра.