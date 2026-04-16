Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Баскетбол

Голден Стейт установив абсолютний рекорд НБА у матчах раунду плейін

Денис Іваненко — 16 квітня 2026, 11:49
Голден Стейт установив абсолютний рекорд НБА у матчах раунду плейін
Getty Images

У ніч із 15 на 16 квітня баскетбольний клуб Голден Стейт переписав історію НБА в матчі проти Кліпперс.

Про це повідомляє NBA Communications.

"Ворріорз" здобули перемогу з рахунком 126:121. Вони встановили рекорд за кількістю влучних триочкових за одну гру раунду плейін.

Під час цієї зустрічі команда виконала 19 вдалих дальніх спроб. Попередній рекорд належав Сакраменто, який закинув 18 триочкових якраз у поєдинку проти Голден Стейт два сезони тому.

Зазначимо, що в поєдинку за потрапляння у плейоф "Ворріорз" зустрінуться із Фініксом. Їхнє протистояння відбудеться в ніч із 17 на 18 квітня.

Нагадаємо, що раніше зірка Денвера Нікола Йокич встановив елітне досягнення в НБА. Він переписав історію регулярного чемпіонату.

Читайте також :
Відео Фото Лейкерс без Дончича, потенційна дуель Йокича та Вембаньями: що очікувати від плейоф НБА на Заході
NBA Рекорд Голден Стейт Ворріорз

NBA

Йокич переписав історію НБА, встановивши рекорд регулярного чемпіонату
Шульга вперше в кар'єрі зіграв в основній п'ятірці Бостона, провівши рекордний час у матчі НБА
Стали відомі всі пари плейіну та сітка плейоф НБА
Перемоги Бостона з Шульгою та Лейкерс, поразка Оклагоми в останньому турі регулярного чемпіонату НБА
У матчі аутсайдерів НБА встановлено історичний рекорд результативності

Останні новини