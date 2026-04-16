Голден Стейт установив абсолютний рекорд НБА у матчах раунду плейін

У ніч із 15 на 16 квітня баскетбольний клуб Голден Стейт переписав історію НБА в матчі проти Кліпперс.

Про це повідомляє NBA Communications.

"Ворріорз" здобули перемогу з рахунком 126:121. Вони встановили рекорд за кількістю влучних триочкових за одну гру раунду плейін.

Під час цієї зустрічі команда виконала 19 вдалих дальніх спроб. Попередній рекорд належав Сакраменто, який закинув 18 триочкових якраз у поєдинку проти Голден Стейт два сезони тому.

Зазначимо, що в поєдинку за потрапляння у плейоф "Ворріорз" зустрінуться із Фініксом. Їхнє протистояння відбудеться в ніч із 17 на 18 квітня.

